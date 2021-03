Cómo convertir el flash de tu móvil en un "LED" de notificaciones

A menudo nos encontramos en situaciones que requieren poner el móvil en silencio, en el modo no molestar o que necesitemos utilizar el tema oscuro. Y no es raro que durante ese tiempo esperemos una llamada o un mensaje muy importante que no podemos dejar de atender. Para resolver el dilema que se nos presenta, podemos hacer uso de aplicaciones como la que a continuación te presentamos.

No pierdas llamadas y mensajes importantes

Hay ocasiones en las que tenemos en que decidir qué es más importante para nosotros y en qué momentos podemos permitirnos perder una llamada, alerta o mensaje que estábamos esperando. Solemos colocar el móvil en silencio con la pantalla boca abajo en la mesa con el fin de no molestar al resto, pero esto significa perder los que realmente sean importantes.

configurando las alertas | TecnoXplora

Para evitar estas situaciones, podemos descargar Flash Alert, una aplicación que convierte el flash Led de nuestro móvil para que parpadee cuando reciba alguna notificación. De este modo estarás siempre conectado y no te perderás nada.

Una vez instalada, entra en la aplicación y activa la función, para ellos pulsa el Botón “ Start ”. Esta nos permite activar y desactivar sus funciones en función de nuestras necesidades.

”. Esta nos permite en función de nuestras necesidades. Al hacerlo nos parecen todas las opciones de configuración.

Comenzamos con el Status , desde aquí elegimos que tipo de notificación queremos recibir cuando esté activa, Si queremos recibir llamadas, Mensajes SMS o notificaciones de nuestras aplicaciones .

, desde aquí elegimos que tipo de notificación queremos recibir cuando esté activa, Si queremos . Desplaza el botón deslizante, para activar cada una de ellas. En el caso de las notificaciones de las aplicaciones, debemos elegir de la lista que nos aparecen cuales con las aplicaciones de las que recibiremos notificaciones a través del flash.

que nos aparecen cuales con a través del flash. A continuación, seleccionaremos cuando queremos que estén disponibles estás notificaciones, Podemos elegir en el modo normal, en el modo vibración o cuando nuestro teléfono este en silencio . Para ello, al igual que hicimos en el menú anterior, desliza el botón para activar o desactivar.

. Para ello, al igual que hicimos en el menú anterior, desliza el botón para activar o desactivar. En ajustes avanzados encontramos opciones de configuración que nos permiten seleccionar si queremos que se activen el flash trasero, el frontal o ambos si nuestro teléfono dispone de ambos.

En este apartado encontramos dos opciones que nos ayudan a ahorrar energía. El uso del flash incrementa el gasto de energía, por lo que si seleccionamos que no este activo cuando la pantalla este encendida o que apague el flash cuando la batería alcance un porcentaje de carga conseguimos hacer un uso más eficiente de la misma. La aplicación está en inglés y desde aquí podemos cambiarlo, pero no nos servirá de mucho a no ser que hables portugués o vietnamita.

Otra de las opciones disponibles en la de configurar la velocidad a la que parpadea el flash en función de la notificación, podemos asignar una distinta para saber si nos ha llegado un mensaje, nos ha entrado una llamada o se trata de una notificación en alguna de las aplicaciones previamente seleccionadas. También tenemos la posibilidad de programar los periodos de tiempo en los que queremos que se active esta función. A través de DND Mode, asignaremos una hora para que si active y se desactive.