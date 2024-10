Cómo consultar las reseñas de Amazon generadas por IA

Las compras online han ganado adeptos los últimos años. Plataformas de compra como Amazon, generan al año millones de ventas. En estas encontramos casi de todo. A través de las reseñas, podemos conocer la opinión de otros usuarios acerca del producto y ayudarnos a decidir a la hora de su compra. Aunque algunas de estas reseñas no son de personas de carne y hueso, han sido generadas de forma automática por la inteligencia artificial. A continuación que contamos como consultarlas.

Reseñas generadas por inteligencia artificial

La inteligencia ha llegado a muchos aspectos de nuestra vida. Está presente en muchas de las cosas que hacemos en nuestro día a día. Desde el correo electrónico a las reseñas de los artículos que compramos. Los modelos son capaces de escribir una reseña a partir de las opiniones de miles de usuarios a modo de resumen.

Así es una reseña generada por inteligencia artificial | TecnoXplora

Algunos consumidores, antes de lanzarse a comprar un artículo, se informan no solo de las características de los mismos, sino que pasan horas revisando las opiniones de otros a usuarios al respecto. A través de su experiencia previa pueden hacerse una idea antes de adquirirlos, de si cumplirá sus expectativas en cuanto a la funcionalidad, la calidad y otros aspectos más concretos de cada producto como la facilidad de uso o de limpieza.

Cuantas más reseñas, mayor es el escrutinio al que se ha sometido el producto y más puntos de vista. Aunque eso supone un mayor tiempo revisando las sensaciones y comentarios de los usuarios. Para hacernos la vida más fácil, Amazon ha incluido reseñas generadas por inteligencia artificial. Sus modelos analizan todas las opiniones vertidas sobre el producto en cuestión por los usuarios, y nos ofrece una única reseña en la que nos hace un resumen que engloba la opinión general de todos ellos.

Una forma rápida de identificarlas es la gramática de las mismas. Estos comienzan con sentencias como “los clientes están satisfechos con…” A “los clientes les ha gustado…” entre otras. Nos ofrecen una visión general de los aspectos a destacar, según sus experiencias. De modo que no haría falta leer uno por uno los comentarios, para hacernos una idea de lo que piensa la mayoría acerca del producto analizado.

Aunque siempre podemos seguir consultando las opiniones, tanto positivas como negativas. Hay quien prefiere leer estas, para identificar los posibles fallos o puntos débiles del producto, que han encontrado aquellas personas que han probado previamente el producto.

En el pasado ha habido mucha polémica con el tema de las reseñas, ya que muchas plataformas no verifican la autenticidad ni autoría de estas. Por lo que no pueden considerarse fiables, como es el caso de las reseñas de Google. Aunque en este caso si nos hemos guiado por las reseñas para la compra de un producto y este no ha cubierto al cien por cien nuestras expectativas, no hay problema pues podremos devolver o cambiar el producto de forma rápida y fácil. Una de las clases del éxito de esta plataforma de venta.