Google Maps se ha convertido en una auténtica navaja suiza cuando hablamos de planificar viajes, conocer mejor los destinos a los que vamos a ir, y sencillamente guiarnos en cualquier tipo de desplazamiento. Una app que ya trasciende simplemente a los meros mapas, y que también comienza a ofrecer ciertos tintes de red social. Sea como fuere, nuestra actividad en Google Maps puede ser muy intensa, y como es habitual, Google gentilmente guarda toda nuestra actividad para que no la olvidemos en ningún momento, por defecto. Os contamos cómo acceder a esa información, para conocerla, o en el caso contrario, cómo deshacernos de ella y que deje de guardar todos nuestros movimientos.

Así pues consultar tu historial de Google Maps

La aplicación de mapas de Google nos ofrece multitud de funciones para que seamos nosotros los dueños de todos los datos que se generan en la app cuando la utilizamos. En los ajustes de la app tenemos la posibilidad de poder acceder a todos los datos del historial. Eso sí, debemos separar lo que es el historial, del historial del ubicaciones, que son dos cosas distintas. El segundo es el que registra los lugares en los que hemos estado. Mientras que en este caso hablamos del historial genérico de Google Maps. Este guarda también los historiales de búsqueda dentro de la app, así como los lugares que hemos explorado en el mapa.

Es un sumario bastante pormenorizado de todo lo que hacemos dentro de la app en nuestro móvil y también cuando lo utilizamos desde la web. Este historial se encuentra dentro de los ajustes en la opción de “Historial de Maps” en la que cuando entramos vemos primero los ajustes de esta función, y en la parte inferior todos los movimientos dentro de la aplicación. Hasta que no entramos en este lugar no somos conscientes de todo lo que es capaz de guardar Google Maps sobre nuestra actividad. De hecho en un día se pueden almacenar decenas de datos, ubicaciones que hemos buscado, lugares por los que hemos deslizado el mapa etc.

¿Cómo dejar de guardar el historial?

Para dejar de guardar estos datos tenemos dos opciones. Por un lado, la primera opción que aparece cuando entramos en este menú es la que nos permite controlar la actividad de la cuenta. Este es un ajuste genérico de la cuenta de Google, y al desactivarlo se deja de guardar nuestra actividad en los sitios web que visitamos, incluso de desde Maps en Chrome. Por lo que podemos desactivar tanto el historial de Chrome como las grabaciones de voz y audio. Debajo de esta primera opción tenemos una segunda que nos da a elegir cada cuánto tiempo se borra el historial, o si directamente no se borra nunca.

En la siguiente opción tenemos la opción de dejar de guardar nuestros datos de Google Maps y el resto de la cuenta de Google, lo que viene a ser los datos de nuestra actividad. Aquí no entran archivos, perfiles u otros contenidos, solo el historial. Y tenemos tres alternativas. Que se guarde hasta que se elimine de forma manual, o bien que se borre de forma automática cada 3 meses o cada 28 meses. De esta manera no tendremos que preocuparnos por borrar el historial de forma manual, con los riesgos que ello conlleva.