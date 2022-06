Cómo conocer la calidad del aire con Google Maps

La contaminación y la polución afectan directamente a nuestra salud. La calidad del aire el algo que paso totalmente inadvertido, Pero puede ser causante de muchas enfermedades. Por lo conocer el grado de contaminación y los agentes nocivos suspendidos en el aire puede ser de gran ayuda para prevenir futuros problemas de salud.

Calidad de aire en Google Maps

Desde hace tiempo venimos contando que Google Maps ya no es una simple aplicación de GPS, ya que desde hace tiempo incluye otro tipo de funciones. Todas aquellas cosas que puedan situarse sobre el mapa tiendas y establecimientos, gasolineras, restaurantes, nuestras citas en el calendario si hemos introducido la ubicación de las mismas. Pero ahora se incluye una nueva función que permite conocer la calidad del aire, te contamos cómo.

Calidad del aire | TecnoXplora

Esta nueva funcionalidad se incorpora en forma de capa, para acceder a ella, debemos entrar en la aplicación y consultar las capas disponibles.

Para activar la capa correspondiente a la calidad del aire, toca sobre el icono del rectángulo con la flecha hacia abajo que aparece en la parte superior de mapa.

para obtener los resultados. Si esta opción está disponible para la ubicación seleccionada, al activar la capa aparcará una venta emergente.

En esta se muestran dos secciones, sitúate en la que aparece con el nombre “calidad del aire”.

En el mapa se pueden aprecias las zonas marcadas con varios colores lo que nos indica el grado de contaminación en la zona. Los colores y su significado son los siguientes:

Verde, Muy buena o buena calidad, con un AQI (Air Quality Index o índice de calidad del aire) muy bueno entre 0 y 51.

Amarillo, nivel moderado con un AQI entre 51 y 100.

Naranja, Nivel malo de contaminación, el AQI se encuentra entre 101 y 150.

Rojo, muy malo, con una AQI entre 151 y 200.

En los episodios de contaminación en los que los indicadores se encuentren en niveles naranjas o rojos lo más aconsejable es no salir al aire libre a no ser que sea estrictamente necesario: Este consejo es sobre todo aplicable a personas vulnerables, como enfermos, ancianos o niños. También podemos hacer uso de mascarillas con inteligentes con filtros que permiten la limpieza de aire como las fabricadas por LG. Esta información por el momento no está disponible por el momento para todos los lugares del mapa. Aunque tengamos acceso a la capa y podemos activarla sólo nos mostrará está información si está disponibles en la ubicación elegida. Una nueva función con la que podemos comprobar en tiempo real la salubridad del aire que respiramos en cada momento, una muy buena iniciativa de los de Mountain View. Una función más que se suma a las ya existentes y que convierte a su plataforma de navegación en una potente herramienta en la que podemos encontrar casi de todo.