Cómo configurar las nuevas rutas ecológicas de Google Maps

Google Maps ha vuelto incluir nuevas funciones además de las ya conocidas. Estas llegan en un momento en el que precio de los carburantes están por las nubes. Una iniciativa con la que además nos desplazaremos de una forma más sostenible.

No elijas la ruta más rápida, elige la más sostenible

Cada vez son más las empresas que preocupadas por el cambio climático ponen en marcha iniciativas con la que contribuir a la sostenibilidad del planeta. Una de estas es Google que ha querido aportar tu granito de arena en la conservación del medioambiente y en este caso lo ha hecho a través de su aplicación de GPS. Para ello ha incluido una nueva función que nos permite analizar nuestras rutas desde el punto de vista de la sostenibilidad. Para ello han modificado su algoritmo para que permite calcular el consumo de combustible en función de la velocidad de la vía y la concentración de tráfico. Pudiendo así contribuir al ahorro de carburante, por lo que ahora podremos elegir la ruta más sostenible.

Una opción que no tenemos que activar para comenzar a usarla ya que, a la hora de iniciar la navegación, veremos junto a la ruta seleccionada el icono de una hoja verde, que nos indica que se ruta propuesta es la más sostenible. Para obtener el mejor rendimiento y que los datos ofrecidos sean lo más fiable debemos realizar un ajuste. No todos los vehículos son iguales y por supuesto no usan el mismo tipo de carburante. Por lo que si nuestro coche no es gasolina tendremos que cambiar el tipo de combustible para obtener los datos más precisos. Cambiar el tipo de coche que usamos es muy sencillo y además tenemos dos formas rápidas de hacerlo

Una es a través de los ajustes de la propia aplicación, sin necesidad de iniciar ninguna ruta. Pulsando sobre la foto de perfil y buscando dentro de los “ajuste” el apartado “ajustes de navegación” y dentro de este “tipo de motor”. En la pantalla emergente podemos seleccionar el tipo de combustible de nuestro vehículo.

Pero además podemos hacerlo al mismo tiempo que seleccionamos la ruta. Una vez elegimos el destino la app, nos sugiera varias rutas. Elige la ruta más sostenible y pulsa sobre el rectángulo en la parte inferior de la pantalla, donde se indica la duración de la misma. Al hacerlo se amplía la información del recorrido, ahora en la parte superior de la pantalla, aparece la información sobre el ahorro en gasolina si utilizamos esta ruta.

Para cambiar el tipo de carburante toca de nuevo sobre este apartado. Del mismo modo, aparecerán las opciones entre las que podemos elegir gasolina, diésel, eléctrico o hibrido. Al hacerlo obtendremos unas cifras mucho más exactas y que se ajustan más a la realidad. Podemos cambiar el tipo de carburante en cualquier momento. Una forma muy sencilla de contribuir a la sostenibilidad del planeta y además ahorrar en consumo de carburante ahora que el precio, tanto de los carburantes fósiles como el de la electricidad está disparado.

