En estos últimos días hemos conocido unas inquietantes informaciones acerca de una vulnerabilidad de WhatsApp, de la que precisamente os hablamos hace unos días, y que desvelaba que gracias a un simple vídeo en formato MP4, los hackers podían tomar el control de nuestro teléfono a distancia, en el que sin duda ha sido la vulnerabilidad más importante que ha sufrido la app de mensajería en su historia. Por tanto, ahora debemos saber que nuestro WhatsApp será seguro solo cuando lo hayamos actualizado a una determinada versión. Mientras eso no sea así, seguiremos estando expuestos a esta importante brecha de seguridad. Así que os contamos primero qué versiones son las seguras, y en segundo lugar, cómo comprobar que efectivamente nuestra versión de WhatsApp es la correcta.

¿Qué versiones de WhatsApp son seguras?

Hay que recordar que han sido todas las versiones de WhatsApp las afectadas por esta vulnerabilidad. Tanto la de Android, como de iOS, para Windows o la versión para negocios. En todos estos casos, debemos actualizar a las siguientes versiones a día de hoy, 25 de noviembre de 2019:

WhatsApp para Android: versión 2.19.274

WhatsApp para iOS: versión 2.19.100

WhatsApp para Windows: versión 2.18.368

Cliente de WhatsApp Enterprise: versión 2.25.3

Por tanto debemos comprobar que estamos al menos en alguna de estas versiones para respirar tranquilos.

¿Cómo comprobar la versión instalada?

Es algo que se puede saber de manera sencilla desde la propia aplicación de mensajería. Para ello lo que debemos hacer es entrar en los ajustes de la app y acceder a la sección de ayuda, que es el lugar donde podemos ver el número de la versión actual de la app. Para ello dentro del menú de ayuda debemos pulsar sobre “info de la aplicación” la opción que se encuentra en el último lugar.

Comprobando la versión de WhatsApp | Tecnoxplora

Ahí veremos justo encima del logotipo de la aplicación la versión que estamos utilizando actualmente. Así podremos saber si tenemos que actualizar o no a la última versión de la aplicación. Lo más lógico es que la tienda de apps de vuestro teléfono haya actualizado automáticamente la aplicación, y si no es así, es recomendable activar las actualizaciones automáticas, algo que podría evitarnos un gran disgusto.

Evita abrir vídeos sospechosos

La última vulnerabilidad de WhatsApp se consuma al descargar un vídeo que aparentemente parece inofensivo, pero que desata unas alteraciones en el código de la app que termina por abrir una puerta a los hackers para que tomen el control de muchas de las áreas de nuestro teléfono. Así que aunque no podemos saber a ciencia cierta si se trata de un vídeo malicioso, sí podemos hacernos una idea por la proveniencia del vídeo, que sea de una persona o círculo de confianza o no, ahí tenemos una posibilidad de evitar que los hackers se salgan con la suya. Así que hay que tener más cuidado con lo que se reproduce en la aplicación, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir. Así que si no lo has hecho aún, mira la versión de tu WhatsApp instalado en el móvil, para saber si estás o no amenazado por esta vulnerabilidad.