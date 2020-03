Si el coronavirus no lo impide, en apenas un mes vamos a celebrar la Semana Santa en toda España. Una Semana Santa que como siempre es un nodo de millones de desplazamientos en toda España, principalmente en coche. Y como es habitual, lo normal es que los conductores preparen sus coches de cara a viajar en esos días con la mayor seguridad posible. Y para ello lo mejor sin duda es centrarnos en algunos de los puntos críticos en la seguridad del coche, entre la que destacan sin duda los neumáticos. Estos desde luego son un elemento clave a la hora de acometer el mantenimiento del coche orientado a la seguridad. Y como no, nuestro móvil puede ser clave a la hora de ayudarnos a disfrutar de un coche más seguro.

Comprueba los neumáticos con tu teléfono móvil

Los neumáticos no son eternos, evidentemente, y desde luego necesitan ser reemplazados cada un determinado número de kilómetros e incluso cuando haya pasado un determinado intervalo de tiempo, orientativamente se habla de los cinco años de vida útil. En cualquier caso, el dibujo de los neumáticos es un elemento clave para saber si estos se encuentran en buen o mal estado. Para ello podemos descargarnos una app en nuestro móvil Android llamada Prueba de neumáticos de coches. Esta nos permite hacer un escaneo de los neumáticos de nuestro coche con la cámara del móvil, que tiene como objetivo saber si estos se encuentran o no en buen estado.

Lo que hace esta app es analizar el dibujo de los neumáticos, para comprobar si este es lo suficiente profundo como para poder seguir utilizándolos de forma segura. Cuando utilizamos la app, como podéis ver en el vídeo, lo primero que se hace es una foto de los neumáticos. Para ello lo mejor es que se muestren ante la cámara de frente, para que se pueda apreciar de manera detallada el dibujo. Después lo que debemos decirle a la app es en qué lugar del coche se encuentra el neumático, pulsando sobre un esquema en el que se puede detallar si se encuentra en la parte delantera, trasera en la derecha o izquierda.

Todos estos factores influirán en el algoritmo de la app, que nos dirá después del análisis de los neumáticos si estos han pasado o no el test para considerarlos seguros. Sin duda esta es una app que nos puede ayudar y mucho a conocer si los neumáticos de nuestro coche están en buen estado. Aunque hay que tener en cuenta que este no debe ser el único método para comprobar si los neumáticos están en buen estado. Ya que periódicamente debemos hacer una comprobación de la profundidad del dibujo de estos, y consultar con los datos del fabricante del neumático, que nos dirán cuál es la profundidad mínima para considerar que los neumáticos ya no son seguros. Sin duda una de las apps más interesantes para mantener nuestro coche en un correcto y seguro orden de marcha.