Cómo compartir tus décimos de la Lotería de Navidad ante notario y con un selfie

Mañana es el gran día, se celebra un año más el esperado Sorteo extraordinario de Navidad, con el que al menos no ha podido la pandemia de COVID. Un sorteo en el que muchas personas proyectaremos nuestros sueños por cumplir, con la esperanza de poder ser premiados con el gordo o alguno de los numerosos décimos que son premiados todos los años. Algo que suelen hacer muchos participantes es compartir sus décimos con otras personas, la familia, amigos, compañeros de trabajo, suelen ser los preferidos para compartir las ganancias de un décimo en caso de salir premiado. Pero una gran parte de estos premios acaban en los tribunales, ya que muchos una vez que ven el premio en sus manos, se ven cegados e intentan evitar el reparto. Algo que puedes hacer de forma segura con esta app.

Una app para compartir ante notario los décimos

Se trata de la app UNDECIMO, que podemos descargar desde Google Play para instalarlo en nuestro móvil Android. Es una aplicación que ofrece la posibilidad de dar validez legal al reparto de un décimo de Lotería de Navidad. De tal forma que en el caso de que haya un premio este se pueda repartir de manera legal y evitar esos callejones sin salida en los que se convierten estos casos. Hay personas que intentan valerse del pago al portador del billete y cobrarlo antes de que los demás participantes puedan hacer nada.

La app de UNDECIMO | SmartLoto S.L

Lo que nos permite esta app es que una vez que se crea un grupo de participación, podemos añadir una foto del décimo que se va a compartir, no debe ser solo de Navidad, puede ser de cualquier otro sorteo. Una vez que lo hemos hecho, debemos añadir un selfie de todos los participantes en el décimo. Los desarrolladores de UNDECIMO entonces enviarán al notario este décimo y la prueba de participación de todas las personas que se han sumado a este. Unas 24 horas después de haber introducido los datos en la app, y previo pago de su importe a través de las pasarelas de pago más destacadas, recibiremos el certificado del notario que refleja con validez legal la participación de todas las personas en el premio del décimo.

Por tanto se trata de una funcionalidad bastante interesante en estos días previos a la Lotería de Navidad, y para el resto del año para otros sorteos, como la Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE y cualquier otro. Es una manera rápida y sin molestias para contar con un documento público que acredite que estas personas han compartido el décimo. En el caso de que alguien se niegue a compartir el décimo, con este documento será mucho más fácil detener el cobro de este y la posibilidad de que no se comparta. Eso sí, deberás tener en cuenta el coste de este servicios, ya que la elevación a público de todo documento conlleva sus gastos, algo que seguro compensa en caso de que resultemos agraciados, una situación que debería traducirse en alegría, generosidad, y no en un proceso legal.