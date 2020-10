Cómo cazar canciones desde la barra de notificaciones de tu móvil

Suena música y queremos saber de qué canción se trata, intentas cazarla con el móvil, pero no te da tiempo. Ya hace tiempo que Shazam incluyó entre sus mejoras el modo automático, por el cual nuestro móvil se mantiene constantemente alerta e identifica la canción cada vez que detecta música. No hacia falta hacer nada y constantemente estaba en funcionamiento. Más tarde, ha añadido un botón flotante, que está siempre a mano y solo funciona cuando pulsamos sobre él, reduciendo considerablemente el uso de datos y el gasto batería que supe el modo automático. Shazam ha dado un paso más adelante y nos permite reconocer las canciones desde la barra de notificaciones.

Esto implica que podemos usar la aplicación sin necesidad de abrirla en ningún momento, ni mientras está a la caza de la sintonía ni cuando queremos comprobar el resultado, al terminar nos aparece en la barra de las notificaciones como una más, eso sí, no desaparecerá hasta que no la desactives.

Shazamear desde notificaciones

Es la nueva forma que nos permite Shazam de reconocer las canciones de una forma rápida y sencilla. Su sistema de reconocimiento es un viejo conocido para los usuarios de Android pues se basa en las ya conocidas notificaciones permanentes. Las cuales se instalan en la barra de notificaciones y se mantienen allí a la espera de las desactivemos

Cómo se activa

Activar esta nueva opción disponible en Shazam es muy fácil, puedes hacerlo con un simple gesto, Abre Shazam, entra en la biblioteca y pulsa sobre el icono de la rueda dentada en la esquina superior izquierda, de este modo nos aparecen las diferentes opciones de configuración. Activa la opción “Shazamear desde notificaciones” accionando el botón deslizante. Hecho esto ya estás preparado y a partir de ahora en la barra de notificaciones encontrarás permanentemente una notificación con el texto “pulsa para shazamear”. Para iniciar el modo escucha sin tener que abrir la aplicación pulsa desde la notificación, esto nos permite seguir ejecutando otra aplicación mientras dura el proceso.

Sabrás que Shazam está trabajando porque durante el periodo de tiempo en el que está realizando la búsqueda verás cómo su logo parpadea en la notificación. Una vez que termina recibirás una nueva notificación con las opciones de compartir o ver la letra. Para reconocer una nueva melodía repite el mismo procedimiento, y al terminar recibirás una nueva notificación igual que la anterior, éstas se van acumulando y podrás consultarlas más tarde. No desaparecerán hasta que no las desactives de forma manual, para ello lo haremos igual que con cualquier otra notificación, pulsar Desactivar sobre ella y dejará de mostrarse. Si después de probarlo te das cuenta de que eres de los que no les gustan tener muchas notificaciones activas, tienes la posibilidad de volver al modo rápido de reconocimiento de canciones, siguiendo los mismos pasos para activarlas, pero a la inversa, desde deslizando el botón hasta la posición de desactivar.