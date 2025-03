Cómo cambiar de usuario en tu móvil Android desde la pantalla de inicio

Algunos dispositivos como tabletas, ordenadores e incluso los teléfonos móviles permiten su uso por dos usuarios distintos, creando perfiles. De manera que cada uno tiene acceso de forma individualizada a sus aplicaciones y funciones. Si quieres cambiar de usuario de una forma rápida y sencilla, prueba este truco.

Cambia de usuario sin salir del inicio.

En la pantalla de inicio podemos crear accesos directos para ejecutar funcionalidades de las aplicaciones sin necesidad de abrirlas. A estos accesos directos también se los conoce como widgets, y aunque son viejos conocidos de los usuarios de Android, ahora disponemos de nuevos widgets, aunque solo están disponibles para las nuevas versiones del sistema operativo de Google como Android 15 QPR2 o Android 16 QPR 2.

Cambiando de usuario | TecnoXplora

Con este nuevo widget tenemos la oportunidad de cambiar entre los diferentes perfiles , si hemos habilitado esta opción de configuración. Una forma rápida y sencilla de acceder, sin necesidad de desplegar ningún menú, simplemente tocando un botón.

Para incluir el acceso directo en la pantalla de inicio de nuestro móvil, simplemente tenemos que seguir los pasos, como si de cualquier otro widget se tratara.

De modo que, mantenemos pulsada la pantalla de inicio en un lugar libre, hasta que se active el correspondiente menú.

Generalmente, este aparece en la parte inferior de la pantalla.

Donde seleccionamos Widget .

. Tenemos la opción de navegar en busca del widget o realizar una búsqueda, para lo que utilizaremos la herramienta de búsqueda, pulsando sobre la lupa.

Una vez localizado, los seleccionamos y los arrastramos hasta una zona libre de la pantalla donde queramos ubicarlo.

de la pantalla donde queramos ubicarlo. Antes de colocarlo nos da la opción elegir el perfil que queremos seleccionar.

que queremos seleccionar. Una vez hemos elegido el perfil que se abrirá cada vez que pulsemos sobre este lo fijamos definitivamente a la pantalla.

Al igual que sucede con el resto de widget, podemos eliminarlos en cualquier momento.

Crear perfiles en un dispositivo móvil, permite que varios usuarios hagan uso de ellos sin necesidad de que ninguno de los usuarios, tenga acceso a las aplicaciones e información de los mismos. Por lo que varias personas pueden usar un mismo dispositivo preservando la privacidad de ambos.

Algo que además nos ofrece una experiencia de usuario personalizada, ya que los contenidos del resto de los perfiles no interfieren con el resto. De manera que se preserva no solo la privacidad sino la seguridad de los datos, siempre y cuando cada uno de los perfiles esté protegido con una contraseña. Al mismo tiempo que mejora el rendimiento del dispositivo, puesto que no gasta recursos en funciones y aplicaciones útiles para otros usuarios, pero que no lo son para nosotros.

Para que este widget tenga sentido, previamente debemos crear y administrar los diferentes perfiles. Lo que haremos desde los ajustes de configuración, en la opción “varios usuarios”, para agregar uno nuevo. Este procedimiento puede variar en función de la capa de personalización del fabricante de nuestro móvil. Una vez echo esto, del mismo modo general los widgets que nos darán acceso a ellos desde la pantalla principal del móvil.