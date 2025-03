Android: es uno de los menús que más usamos todos los días y así de sencillo es personalizarlo

A través de nuestros dispositivos móviles podemos compartir casi cualquier información, ya sea con otros usuarios o aplicaciones. Para ayudarnos con este propósito disponemos del menú compartir, en el que se muestran las aplicaciones a través de las cuales puedes enviar tus fotos, vídeos e incluso web que quieras compartir.

Ordena las apps a tu gusto

Desde casi cualquier aplicación y muchas de las funciones de nuestro teléfono dan la opción de compartir con otros usuarios. Pulsando sobre este botón, podemos rápidamente seleccionar el método a través del cual queremos enviarlo. De manera que podemos elegir entre un contacto o una determinada app. Lo que nos facilita mucho el proceso y no perdemos tiempo navegando por la interfaz en busca de ella.

Anclando App en el menú compartir de Android | TecnoXplora

De forma predeterminada, el sistema nos presenta una serie de opciones con las aplicaciones compatibles con esta función. Aunque el orden en que las muestras, suelen aparecer en orden alfabético, no siempre se ajusta a nuestras preferencias y necesidades y nos obliga a desplazar y ampliar el menú en busca de la app más adecuada en ese momento o la que preferimos para realizar el envío.

Existe una forma de personalizar este menú, dando preferencia a aquellas apps que sean necesarias para nosotros, adaptándose a los gustos y preferencias de cada usuario. Para ello, la única solución es la de anclar elementos en el menú, algo que podemos hacer de una forma muy sencilla, siguiendo los siguientes pasos:

Para personalizar el menú compartir, anclamos la aplicación o aplicaciones que queremos que aparezcan en primer lugar.

anclamos la aplicación o aplicaciones que queremos que aparezcan en primer lugar. Podemos incluir todas las que queramos, aunque solo se mostrarán las 4 primeras .

. Desde cualquier aplicación compatible con esta función. Pulsa el botón compartir para desplegar el menú.

para desplegar el menú. Busca la app que quieras anclar y mantén pulsado el icono hasta que aparezca un menú flotante.

y mantén pulsado el icono hasta que aparezca un menú flotante. En este aparece la opción de fijar , debemos seleccionar.

, debemos seleccionar. De manera que al hacerlo aparece en la lista principal de aplicaciones, dentro del menú compartir.

Del mismo modo tenemos la opción de anclar las diferentes alternativas a la hora de compartir, ya sea un mail, un contacto, un acceso directo a una conversación o cualquier otra forma de compartir.

o cualquier otra forma de compartir. Del mismo modo, manteniendo pulsado el icono de la misma, podemos desanclar la aplicación para eliminarla.

Solo podemos anclar las aplicaciones compatibles con esta función, ya que de forma automática Android incluye la que cumplen con las condiciones. Así como no podemos eliminar las que no solemos usar de forma habitual para reducir las opciones. Esto último solo lo conseguimos si desinstalamos la app de nuestro dispositivo. Aunque como sucede con algunas aplicaciones predeterminadas, no tenemos opción alguna de eliminarla, ya que no es posible desinstalar. Aunque si no las usamos y no las anclamos, seguirán ocupando su puesto del orden alfabético, mientras que tienen preferencia las aplicaciones ancladas. Una opción muy simple de personalización es la que nos ofrece Android, con la que podemos ser mucho más productivos, puesto que no perderemos tiempo buscando nuestras aplicaciones preferidas a la hora de compartir.