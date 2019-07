La verdad que lo de las apps es caso curioso, porque en muchos casos no suelen tener un solo pico de popularidad para caer después en el olvido. Como nos ha demostrado bien FaceApp, una app veterana en el mercado puede pasar por varias fases, dependiendo de que tengas suerte y alguien con notoriedad lance un reto basado en esta app. Como ha ocurrido ahora, en los últimos días, donde estamos viendo miles de post en las redes sociales con la pertinente imagen anciana de personas conocidas y no tan conocidas de todo el mundo. A la vez que hemos asistido al resurgir de esta app, también han saltado las alarmas acerca de a dónde van a parar las fotos que nos hacemos en la app, ya que muchos piensan que directamente se las entregan a Putin, pero nada más lejos de la realidad. Ahora os contamos cómo borrar de verdad los datos personales de FaceApp.

Es más fácil de lo que pensabas… si te fías

En estos últimos días ha habido bastante controversia con todo lo que ha tenido que ver con este FaceApp. Una app que sobre todo transforma nuestro rostro a todo tipo de edades, looks imposibles y todo tipo de transformaciones llevadas a cabo por la inteligencia artificial y las redes neuronales. Y a la vez que la popularidad de la app ha repuntado por estos “challenge” que se han celebrado en las diferentes redes sociales, han repuntado también las reticencias por la app y sobre todo hacia dónde van todos los datos personales que esta app recopila, empezando por las fotografías que almacena.

El proceso para solicitar el borrado de los datos | Tecnoxplora

Pues bien, en un comunicado publicado ayer por FaceApp en la página de TecChrunch, hemos conocido una serie de consideraciones a tener en cuenta sobre la app, que rebajan todo ese temor que hay alrededor de ella por ese uso de los datos. Porque no, no vale con que desinstales la app y borres todas las fotos que te has hecho con ella para que los datos desaparezcan, ya que esa información seguirá estando en los servidores de FaceApp. Para borrar todo debemos pedírselo directamente al equipo de desarrollo de la aplicación de filtros fotográficos. Para ello, desde la propia app debemos escribir a los desarrolladores para que borren todos esos datos.

Para ello debemos entrar en la configuración de la app pulsando sobre la tuerca. Una vez dentro hay que pulsar sobre la opción de “notificar error y enviar registros” para enviar un mensaje con el asunto de Privacidad. A priori, según FaceApp, eso es todo lo necesario para que su equipo borre definitivamente estos datos de sus servidores. En teoría recibiremos una confirmación de que se ha borrado la información. Aunque como ha advertido la app, ahora mismo están un poco desbordados con el número de peticiones que están recibiendo para borrar los datos. Algo que no nos extraña nada con la exposición pública que está teniendo esta app en los últimos días. Una forma de quedarse tranquilo esperando a que efectivamente FaceApp borre todos nuestros datos.