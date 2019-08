Es la plataforma de streaming más popular del mundo, y como tal cualquier truco tiene cierta repercusión entre sus millones de usuarios en todo el mundo. Y hoy precisamente vamos a repasar uno de los trucos más útiles, si es que escuchamos a escondidas cierta música de la que no queremos que nadie sepa. Pues bien, para ello lo mejor es poder borrar todo el historial de búsquedas dentro de Spotify, que es precisamente lo que os vamos a contar a continuación, ya que es muy sencillo y nos permite mantener nuestra reputación musical, a pesar de nuestros coqueteos con otras músicas que no se adaptan a la imagen que normalmente damos a los demás.

Borra esa música de la que no estás orgulloso

Las personas somos así, al menos algunas, escuchamos música en público de la que presumimos, y que nos hace sentir bien, pero también escuchamos ese tipo de música que también nos llena, pero que por alguna razón no encaja en la imagen que queremos dar a los demás, o simplemente nos sonroja que otras personas puedan saber que hemos escuchado este o aquel artista. Algo que por cierto con el paso de los años te termina dando exactamente igual. Pues bien, existe una manera de borrar el historial de búsquedas de Spotify, para que nadie sepa qué es lo que hemos estado buscando en la aplicación recientemente.

Borrando el historial | Tecnoxplora

Para ello solo tenemos que pulsar sobre la barra de búsqueda de Spotify, entonces en ese momento veremos todas las búsquedas recientes que hemos hecho tanto en la app como en la aplicación de sobremesa, dependiendo del lugar desde el que estemos realizando este proceso. Debajo de todas las búsquedas recientes, porque no se almacenan todas, vemos un botón para borrar todo el historial de búsquedas. Solo hay que pulsarlo para que todas esas búsquedas desaparezcan al instante. Pero no estamos obligados a borrar todo el historial reciente de búsquedas entero, porque no nos tiene que avergonzar todo lo que escuchamos, o mejor dicho, buscamos, solo alguna canción.

Borrando el historial desde el PC | Tecnoxplora

Para ello tenemos en la parte derecha de cada canción un aspa que podemos pulsar para que se borre solo esa canción del historial. En el caso de la versión de escritorio o web esta aspa aparece solo en el momento en el que pasamos por encima de la canción con el cursor del ratón. Como veis es bastante sencillo deshacerse de esas canciones que no nos enorgullecen de las búsquedas de Spotify, en un solo clic podemos acabar con todas o solamente parte de ellas. Este tipo de herramientas cada vez son más comunes en todo tipo de apps donde las búsquedas son parte fundamental de su funcionamiento.

Al fin y al cabo tenemos derecho a disfrutar de la “mala música” con cierto silencio mediático. Y para ello es ideal poder acceder a un historial de búsquedas que nos permita dejarle ver a los demás solo aquella música que a nosotros nos parezca bien, ni más ni menos. Eso sí, este no es el único caso en el que es útil, sobre todo si compartimos la música con otras personas o lo utilizamos en un ordenador o dispositivo de uso público.