Cómo activar el velocímetro en Google Maps

Google Maps está introduciendo importantes mejoras casi todas las semanas. A la de los radares de velocidad que por fin podemos disfrutar en España, se han sumado hace unos días la de un velocímetro que podemos mostrar en pantalla. Este nos muestra la velocidad a la que vamos en tiempo real, y nos permite saber además si estamos rebasando el límite de velocidad de la vía en ese momento. Pues bien, ahora os contamos cómo se puede activar este nuevo velocímetro, porque es posible que ya lo hayáis recibido y aún no lo veáis cuando estáis en movimiento con el coche.

Así puedes activar el nuevo velocímetro de Google Maps

La velocidad de nuestro vehículo la podemos ver directamente en el tacómetro, como en cualquier otro coche, pero hay importantes diferencias cuando vemos la velocidad que muestran estos velocímetros respecto de la real a la que vamos. Si alguna vez lo habéis probado, cuando medimos la velocidad mediante un navegador GPS, o con el GPS del teléfono, suele haber diferencias de interpretación entre lo que marca el coche y lo que marca el GPS. Y normalmente son las lecturas GPS las más precisas. Pues bien, en este caso Google Maps nos ofrece precisamente ver la velocidad más real, la que detecta el GPS de nuestro movimiento en tiempo real.

Aquí podemos activar el velocímetro | Tecnoexplora

Hasta ahora Google Maps no nos avisaba sobre la velocidad a la que íbamos, de hecho no se mostraba información alguna de esta velocidad en la pantalla. Ahora eso cambia, ya que tenemos la opción de poder acceder a la velocidad del coche de forma permanente en pantalla. Para ello necesitamos entrar en los ajustes de Google Maps, desde donde vamos a poder activar esta nueva función. Dentro de los ajustes de Google Maps a los que podemos acceder deslizando de izquierda a derecha la pantalla, podemos deslizar el menú hasta los ajustes de navegación, que es donde vamos a poder encontrar esta función. Ahora solo debemos activar la función de "velocímetro" dentro de las opciones de conducción. Con ello activado, ahora veremos en la parte inferior izquierda de la pantalla una pequeña esfera de color negro y blanco que nos muestra la velocidad a la que vamos en tiempo real. Además, también se puede ver el límite de velocidad de la vía en todo momento. Si la estamos superando, se muestra la velocidad a la que vamos en la parte derecha de esa esfera. Por lo que si no se tiñen de rojo los números, es que vamos por debajo de la velocidad máxima de la vía.

El velocímetro en la parte inferior izquierda de la pantalla | Tecnoexplora

Eso sí, este último aspecto no está del todo claro aún que aparezca, porque hay móviles que lo están viendo y otros que no. En cualquier caso, en las últimas actualizaciones de Google Maps se garantiza la aparición del velocímetro, en lo que sin duda es una de las principales novedades de Google Maps este año, junto a la aparición de los radares de velocidad fijos y móviles en nuestras carreteras, funciones para las que hasta ahora necesitábamos apps de terceros.