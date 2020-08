Cómo activar el tema oscuro de Instagram

Desde que apareciera en 2019, el modo oscuro ha ido conquistando poco a poco terreno. Hemos visto como desde Windows 10 a macOS con sus escritorios, a lo que se sumaron muchos programas, como los incluidos en el paquete Adobe que te da la opción de cambiar el color del fondo de su interfaz, hasta Android y iOS en los móviles han sucumbido a esta tendencia. Y de ahí, se ha ido extendiendo a multitud de aplicaciones que ya incluyen esta opción es sus configuraciones, para adaptarse mejor a la experiencia del usuario. Al principio, algunos usuarios no tenían muy claro las ventajas de este modo que convierte los fondos de las pantallas en negro con los textos en blanco, pero con el tiempo ha hecho cambiar de parecer a muchos de nosotros después de probarlo. Comprobar cómo en interiores nos ayuda a disminuir la fatiga visual y sobre todo mejorar la legibilidad a oscuras o en lugares con poca luz.

¿Nos beneficia un modo oscuro?

Además de otras de las ventajas como el ahorro de energía, se ha comprobado que configurar nuestros teléfonos móviles en este modo el uso de energía se reduce en el entorno a un 14% según las pruebas que ha realizado Google. Este ahorro es más significativo en teléfonos de nueva generación que disponen de pantalla OLED, esto se debe a la tecnología de estas pantallas que permiten “apagar” los píxeles que no estén en uso. Con lo que se consiguen negros más puros con una mayor nitidez y colores más brillantes. Mientras que el ahorro con pantallas LCD es menor ya que en estás los píxeles continúan encendidos, aunque atenúan el brillo, consiguiendo un ahorro, pero mucho menor que en las anteriores.

¿Disponen todos los móviles de Modo Oscuro?

Cada vez son más las apps que van adaptando sus configuraciones para el uso de esto modo, ya que cada vez son más los usuarios que eligen usarlo, y cuando la vista está acostumbrada a este modo el cambiar a una aplicación que no dispone de él, supone un cambio muy brusco de la iluminación generando un fogonazo, bastante molesto. Pero, podemos encontrarnos con que cuando intentamos activarlo en nuestro móvil vemos que no está disponible esta opción. Esto se debe a que no todas las versiones de Android e iOS disponen de él, el modo oscuro está disponible a partir del Android 10 y de iOS 13 en adelante.

¿Cómo se activa el modo Oscuro?