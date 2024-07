La cámara de tu móvil Samsung será más sencilla de utilizar con una sola mano

A la hora de hacer fotos con nuestro móvil, en muchas ocasiones es necesario acceder rápidamente a la cámara, porque lo que queremos fotografiar es un evento efímero o simplemente un objeto que pasa rápidamente. Una vez dentro de la cámara también podemos necesitar un cambio de modo de captura, e incluso de filtro. Y con las prisas es necesario que la interfaz de uso sea lo más sencilla posible. Y eso es en lo que parece que está trabajando ahora Samsung con sus nuevas versiones de la capa de personalización, basada en Android 15, y que llegará con One UI 7.0.

Una interfaz más sencilla de utilizar

A veces, con las pantallas tan grandes que tienen nuestros móviles, es difícil utilizar ciertas apps con una sola mano, y ya es imposible si la interfaz no tiene en cuenta este aspecto, con los distintos botones desperdigados por ella, por ejemplo, en la parte superior. Pues bien, una nueva imagen de los cambios que está introduciendo Samsung en la app de cámara de One UI 7, nos confirma que se están preocupando por este aspecto a la hora de hacer fotos, y que será más sencillo que nunca hacer fotografías.

Y es que, si comparamos las imágenes filtradas con el actual diseño de la app de cámara, los cambios son evidentes. Sobre todo, porque comprobamos que la práctica totalidad de los elementos de la interfaz, todos sus botones, se han movido a la parte inferior de la pantalla, de tal forma que ahora es mucho más sencillo llegar a ellos con el dedo pulgar mientras sostenemos el teléfono. Y es que vemos cómo muchos de esos elementos, que estaban en carruseles en la parte superior de la pantalla, ahora se amontonan en la parte inferior de la pantalla.

Y esto es bueno, porque el recorrido para acceder a esas funciones ahora es mucho más corto y por tanto se llega a ellas con extrema facilidad mientras lo sostenemos con una sola mano. Esto en móviles como los Samsung Galaxy S24 Ultra, con pantallas cercanas a las 7 pulgadas, es de mucha utilidad. Y lo mismo ocurre con los móviles plegables, sobre todo los tipos Fold, que incluso con las dos manos a veces es difícil controlar la cámara por la dispersión de las distintas funciones sobre ella.

Todo esto se ha dejado ver en la versión beta de One UI 7, la nueva versión de la capa de personalización de los coreanos, que llegará bajo Android 15. No sabemos si esta disposición de las herramientas estará disponible solo dentro de un modo a una mano, pero no es probable, ya que lo más normal es que lo tengamos disponible por defecto en todos los móviles de la marca que actualicen a la nueva versión. Una gran noticia para quienes cuentan con un móvil Samsung con una pantalla grande.