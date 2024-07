La versión más liviana del Samsung Galaxy Z Fold 6 llegaría este otoño

La semana pasada se presentaban los nuevos plegables de Samsung, entre ellos el Galaxy Z Fold 6, que un año más es el modelo más avanzado con su factor de forma tipo libro. Y desde hace meses se viene rumoreando que Samsung podría lanzar una versión más liviana, e incluso asequible, dentro de lo posible, que podría ser algo similar a las versiones FE que lanza el fabricante de sus topes de gama. En este sentido las últimas informaciones ponen ya una fecha aproximada al lanzamiento de este nuevo modelo accesible.

¿Cuándo se presentaría?

Este nuevo modelo tendría el apellido Slim, que anticipa por tanto un diseño mucho más pulido, con un perfil más delgado y un peso más bajo. Pero mejoraría el diseño incluso con pantallas más grandes, por lo que sería incluso más cómodo de utilizar. Y las informaciones vienen directamente del filtrador cercano al ecosistema de Samsung más reputado, como es Ice Universe, por lo que hay muchas posibilidades de que esto se convierta en una realidad.

En el caso de este nuevo modelo, aseguraran que este nuevo teléfono se presentaría junto a la nueva tableta Galaxy Tab S10+ y Tab S10 Ultra el próximo mes de octubre. Y lo harán por todo lo alto con un evento Unpacked para presentar estos nuevos dispositivos, con especial protagonismo para ese plegable más delgado y liviano. Y junto a esta información también ha detallado algunos datos sobre las características de este nuevo modelo.

Y una de las más destacadas sería la pantalla externa, que tendría la misma relación de aspecto de 19,5:9 del Galaxy S24 Ultra, por lo que ya no sería una pantalla tan estrecha, sino mucho más ancha y similar a la de cualquier otro teléfono. Además, la pantalla plegable tendría un tamaño mayor, de 8 pulgadas, alineándose con el tamaño de esa pantalla externa más grande ahora. Así que sería un móvil más similar al Samsung Galaxy S24 Ultra cuando está plegado, y no contaría con un hueco para el S Pen, precisamente para poder reducir el grosor del teléfono. Así que no parece que vaya a ser la versión FE más barata que esperábamos, pero sí una versión más pulida a nivel de diseño, veremos si por un precio más elevado aún.

¿Más barato o más caro?

Obviamente si se trata de un modelo con mejor diseño, quiere decir que la inversión en investigación de Samsung al respecto habrá sido más elevada, ya que parece reducir el grosor y el peso y conseguir igualmente una bisagra resistente es necesario explorar muchas opciones. Por tanto, es de esperar que este modelo sea incluso más caro, por lo que su precio podría partir de los 2199 o 2299 euros, si entendemos que tendría que ser un modelo más caro. Así que desde luego poco a poco parece que esto se está yendo de las manos para los consumidores. En el aire queda la llegada de un modelo FE, que pueda tener un precio más cercano a los mil euros, no mucho.