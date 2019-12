Las notificaciones son el centro neurálgico de nuestros teléfonos móviles. Sin ellas no nos enteraríamos nunca de los mensajes que nos envían, de las noticias diarias, o de que esa partida que estamos jugando aguarda otro turno. Pero no siempre las notificaciones tienen un carácter constructivo e informativo, y se convierten en una manera de llenar de mensajes indeseados la barra de notificaciones del móvil. Y no nos referimos a las notificaciones con publicidad, sino a otras que nos aportan muy poco en el día a día del uso de nuestro teléfono móvil. Para ello tenemos una app que nos permite bloquear fácilmente aquellas notificaciones prescindibles.

Así puedes bloquear esas notificaciones en forma de SPAM

Hoy nos detenemos en una app que ha sido creada para poder eliminar todas esas notificaciones que entendemos están de más cuando utilizamos nuestro móvil. La aplicación se llama Notifications Spam Blocker and Cleaner, y como su propio nombre indica se centra en bloquear esas notificaciones de nuestros móviles. Para ello utiliza la inteligencia artificial, gracias a lo que puede gestionar de manera inteligente el bloqueo y borrado de las notificaciones. Con esa inteligencia artificial, borrará esos mensajes que nos son de nuestro interés sin necesidad de entrar en complicadas configuraciones, su particular inteligencia podrá hacerlo todo en base a las redes neuronales.

Las notificaciones antes y después | Total Security Team

Cuando la app está instalada, nos permite tener un seguimiento de las notificaciones que se han bloqueado. La primero que notaremos es que en nuestra barra de notificaciones aparecen muchas menos notificaciones que antes. Aunque ahora veremos una nueva notificación que nos muestra todas aquellas que se han bloqueado por parte de la IA de esta app. Entonces tendremos la ocasión de pulsar sobre ella y ver cuáles han sido bloqueadas con más detalle. Por supuesto la IA no es infalible, y a veces podría equivocarse eligiendo una app como objetivo de sus bloqueos. Por lo que podemos acceder a esas notificaciones y decirle a la app cuáles son aquellas que nos interesan, y que nos gustaría ver más adelante.

Pero el principal objetivo que buscamos con esta app lo podemos conseguir fácilmente y con el mínimo esfuerzo, que es quitarnos de encima todas esas notificaciones que nos molestan con su simple presencia. Notificaciones bloqueadas entre las que podemos encontrar de publicidad, o las típicas de juegos que nos invitan a volver a echar una partida. Con esta app puedes olvidarte de todas. Además, es una aplicación que ha sido desarrollada con la máxima eficiencia. Y que gracias a pesar de funcionar constantemente en segundo plano, cuida de la batería del móvil, consumiendo lo mínimo.