La aplicación de fotos más popular del mercado sin duda es la de Google, utilizada de la misma forma tanto por parte de los usuarios de Android como de iOS, la posibilidad de guardar automáticamente todas nuestras fotos en su nube es una de las características más importantes y valoradas por los usuarios. Ahora hemos conocido que la aplicación está estrenando una nueva función que nos permite saber cuánto tiempo le resta a una foto en la papelera de la aplicación. Esta novedad ya está disponible para todos y os contamos cómo poder utilizarla, os anticipamos que es muy sencillo de utilizar.

Conoce cuánto tiempo le queda antes de no poder recuperarla

La papelera de Google Fotos funciona de manera similar a como lo hacen otras papeleras en otras apps. A esta solemos enviar las imágenes que no queremos que sigan apareciendo en nuestros álbumes, pero estas no desaparecen por completo. Sino que en la papelera se queda un determinado intervalo de tiempo antes de que sean borras definitivamente. Es algo similar a la papelera de Windows, pero con la diferencia de que todo lo que entra en la papelera de Google Fotos tiene un plazo máximo de 60 días para permanecer en ella. Pasados esos 60 días las imágenes se borrar por completo y ya no se pueden recuperar.

Así se muestra el mensaje | Tecnoxplora

Por esa razón ahora Google ha introducido una interesante novedad, que permite saber cuándo se va a borrar por completo una imagen de manera automática y dejar así atrás la papelera. Esta información la podemos ver ahora en la imagen que está dentro de la papelera. Lo único que tenemos que hacer es entrar en la papelera, y si hay imágenes, seleccionar cualquiera. Al hacerlo, sobre la imagen veremos un mensaje de “Quedan XX días para que se elimine definitivamente” por lo que se trata de una cuenta atrás que parte de los 60 días de plazo que tiene la foto para poder permanecer en la papelera.

De esta manera no nos llevaremos sorpresas si cuando decidimos recuperar una imagen de la papelera comprobamos que ya no está disponible. Siempre podemos restaurar la imagen a su lugar originario pulsando sobre el botón de “restaurar” que aparece en la parte inferior derecha. O bien podemos eliminarla definitivamente antes de que expire el plazo automático marcado por la aplicación. Es una funcionalidad que ya puedes ver en tu aplicación de Google Fotos si es que tienes alguna app dentro de la papelera, algo que muchos solemos olvidar que existe. Desde luego es una buena forma de tener controladas las fotos que están todavía ahí y que no se han borrado. De la anterior forma era imposible saber qué pasaría con la foto y cuándo desaparecería de la papelera, perdiendo así la posibilidad de recuperarla.