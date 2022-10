Así puedes enviar mensajes que se autodestruyen en Gmail

A día de hoy, el uso del correo electrónico ha pasado a ser algo más profesional que personal. Eso sí, sigue siendo de gran utilidad, y no son pocas las ocasiones en las que se envía información sensible, que no es apropiado que pueda llegar a cualquier persona.

En las redes sociales es posible desde hace mucho tiempo eliminar mensajes, lo cual no se podía hacer en Gmail, lo cual ha cambiado. Y es que tienes dos opciones a la hora de querer proteger un correo electrónico, una es poner una contraseña, y la otra que se autodestruya pasado cierto tiempo sin dejar rastro alguno.

Gmail no para de recibir nuevas funciones

Gmail también se ha ido reinventando e incluyendo ciertas funciones a lo largo de los años, aunque algunas de estas están más bien ocultas. Y es que no solo te va a evitar el spam, entre otras opciones, sino que también te ofrece la posibilidad de proteger aún más tu privacidad.

Basta con investigar un poco para descubrir todo lo que esta herramienta esconde, pero si quieres aprender ya a cómo hacer que un correo se autodestruya desde Gmail, ta vamos a mostrar cómo podrás hacerlo, ya que comprobarás que es muy útil.

Logo Gmail | Tecnoexplora

Puede que el destinatario no quiere que este correo se elimine, pero lo cierto es que no tiene anda que hacer en contra de ello, pues es una función infalible. Una vez que hayas establecido que quieres que se autodestruya, y el tiempo en el que quieres que esto suceda, no habrá marcha atrás.

Aprende a enviar correos que se autodestruyen en Gmail

Lo primero para poder mandar un mensaje que se autodestruya en Gmail, es activar el modo confidencial. Este es el mismo lugar en el que, si lo prefieres, también podrás poner una contraseña para abrir los correos a quien se los envías. Te dejamos con los pasos a seguir:

Entra en tu Gmail y pulsar en el botón para redactar un nuevo correo.

Hecho esto, cuando aparezca la pequeña ventana donde escribir el destinatario, el asunto y mensaje, podrás ver que, en los iconos inferiores, tienes la opción Activar o desactivar modo confidencial, la cual aparece como un icono de candado con un reloj.

Elige el tiempo que quieras para que el correo se autodestruya en Configurar caducidad, teniendo como opciones desde 1 semana hasta 5 años.

Para terminar, pulsa en Guardar.

Ahora, el recuadro que normalmente es negro en el correo, es azul, y verás la advertencia que indica que el receptor del mensaje no podrá copiar, descargar, pegar ni imprimir el contenido del correo.

