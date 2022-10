Así de fácil es saber si alguien está espiando tu cuenta de gmail

A pesar del gran avance en el mundo de las redes sociales, el correo Gmail sigue siendo una herramienta muy utilizada. Eso sí, su uso ha cambiado bastante, pues en lugar de ser utilizado para ponerte en contacto con amigos o familiares, ha pasado a un ámbito mucho más profesional. Eso sí, no es lo único, pero bien es cierto que este guarda mucha información importante, por lo que la invasión de un desconocido a tu cuenta de Gmail puede ser fatal. Por suerte, tienes una forma de descubrir a los intrusos en tu cuenta, incluso si los has tenido anteriormente.

La privacidad es de vital importancia en el mundo de las redes sociales e Internet en general, ya que manejamos datos privados que no podemos dejar que cualquiera pueda ver. Google no solo ofrece una gran protección, sino que también te da la posibilidad de saber si otro dispositivo tiene acceso a tu cuenta de Gmail, y no es tuyo. Pero no solo a tu cuenta de correo electrónico, también a otros servicios de Google, como puede ser tu galería de fotos en la nube. Lo mejor es que el proceso a seguir es muy intuitivo, por lo que no tendrás problemas para conseguirlo, además de que tampoco tendrás que recurrir a aplicaciones de terceros.

Descubre si hay un intruso en tu Gmail

Para conseguir descubrir si alguien más tiene acceso a tu cuenta personal, no será necesario que emplees mucho de tu tiempo, ni tampoco seguir un proceso de pasos de lo más largo. La herramienta que te vamos a mostrar cómo utilizar es oficial de Google, lo cual te asegura también una gran fidelidad.

Cómo ver tu bandeja de entrada de Gmail en amazon Echo | Amazon

Para esto, tendrás que usar un navegador, y lo mejor es mediante un ordenador para así aprovechar el mayor tamaño de su pantalla. A continuación, te dejamos los pasos a seguir:

Entra en esta dirección web, la cual te permite ver cuáles son los dispositivos que pueden entrar y ya han entrado a tu cuenta de Google, y que por lo tanto, también pueden entrar en tu Gmail.

Escribe tus datos si te los piden para poder acceder si es que te los pide.

En el caso de que no aparezca el listado de dispositivos, tienes que pulsar la opción Seguridad que tienes a la izquierda, y a continuación pinchar en Administrar todos los dispositivos.

Hecho esto, ya podrás ver cuáles son los dispositivos que pueden acceder a tu cuenta, y tendrás que comprobar si todos estos son tuyos.

Si tienes dudas con alguno, pulsa en este para así poder verificar los datos de todas las sesiones abiertas y dónde se encontraba.

En el caso de que descubras alguno ajeno, tienes la opción Cerrar sesión y lo expulsarás.

Ahora, haz esto con todos los dispositivos y equipos que veas que no te pertenecen, y listo.

A pesar de que hayas podido echar a los intrusos, debes tener en cuenta que si estos tienen acceso a tu cuenta de Google, es porque conocen tu contraseña. Por lo tanto, aunque los expulses, podrán entrar de nuevo, por lo que tendrás que cambiar tu contraseña inmediatamente para evitarlo.

SEGURO QUE TE INTERESA: