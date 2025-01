Así puedes crear stickers de los Reyes Magos para WhatsApp o Mensajes de Google

Ya queda menos para que sus Majestades los Reyes Magos llenan de alegría nuestros hogares. La madrugada del cinco al seis de enero, repartirán los regalos a todos aquellos que se hayan portado bien. Para celebrar su llegada puedes crear tus propios stickers y compartirlos con tus familiares y amigos.

Crea y comparte tus propios stickers

La forma más sencilla de felicitar las fiestas a todas aquellas personas que se encuentran lejos es a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Mensajes de Google. Y la fiesta de Reyes no podía ser menos. Además de las colecciones de stickers que de forma predeterminada podemos encontrar en la app, o las que podemos conseguir a través de otras aplicaciones, tenemos la opción de generarlos de forma personalizada a través de cualquier imagen que compartamos o que tengamos almacenada en nuestros dispositivos.

Creando Stickers en WhatsApp | TecnoXplora

Una función que desde hace tiempo está disponible a través de la cual ya no es necesario usar aplicaciones de terceros ni instalar nada en nuestros dispositivos. Por lo que no se ve comprometida la seguridad ni privacidad de nuestras fotos, ya que, al hacerlas directamente de la aplicación, no tenemos que compartir la imagen con nadie. Debemos recordar que, en ambas apps, los mensajes son seguros, puesto que se usa el cifrado extremo a extremo para preservar su seguridad. A continuación, te contamos cómo crearlos tanto en la popular aplicación de Meta como en la de Google.

Comenzaremos contando cómo crear estas simpáticas imágenes en WhatsApp, en primer lugar, debemos buscar la imagen o imágenes que usaremos para este fin. Podemos usar el navegador de internet y realizar una búsqueda o usar cualquier imagen que nos hayan enviado.

En primer lugar, debemos entrar en un chat y enviar la imagen, para ello podemos usar el chat que tengamos con nosotros mismos.

y enviar la imagen, para ello podemos usar el chat que tengamos con nosotros mismos. Una vez subida la imagen , pulsa sobre esta. De manera que ahora se vea a pantalla completa.

, pulsa sobre esta. De manera que ahora se vea a pantalla completa. En la esquina superior derecha de la pantalla, pulsa sobre el icono de los tres puntos.

En el menú flotante que se despliega, selecciona “crear Sticker”

De forma automática, la app realiza el recorte del objeto principal , dándonos la oportunidad de ver la imagen completa o la previsualización del nuevo sticker.

, dándonos la oportunidad de ver la imagen completa o la previsualización del nuevo sticker. Podemos editar, añadir texto y otros motivos .

. Una vez tengamos el diseño definitivo, pulsa enviar. Ahora puedes compartir con quien quieras.

En el caso de Mensajes, el proceso es similar, para ello abre uno de los chats.

En el cuadro de mensaje, pulsa sobre el icono de sticker de la carita sonriente.

En el menú que se despliega, pulsa sobre el botón “ crear ”

” Selecciona la imagen que quieras convertir, antes de crear el sticker, nos muestra la previsualización del resultado final.

Si estamos de acuerdo en esto, toca el botón enviar.

De esta forma tan sencilla, podemos generar una colección a partir de nuestras fotos preferidas y enviar originales stickers que nadie tiene y no compartir siempre los mismos que todo el mundo.