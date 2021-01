Así te mostrará Google Play las apps que son tendencia

Las tiendas de apps se han convertido en auténticas máquinas de generar ingresos para los grandes editores, como Google o Apple, que albergan en sus tiendas millones de apps y juegos que se actualizan a diario. La fiebre de las apps gratuitas dio paso a un modelo de negocio mixto en el que cada vez se paga menos por estos contenidos. Un mercado de apps y juegos que es muy cambiante, y en el que entran nuevos títulos todos los días. Esto hace que sea cada vez más difícil saber cuáles son de verdad las apps y juegos que realmente son dignas de descargar en nuestro teléfono. Pues bien, parece que Google está trabajando en eso, y en ofrecernos una manera más gráfica de saber qué es lo que realmente es interesante probar en la tienda.

¿Cómo vamos a saberlo?

Pues bien, parece ser que las aplicaciones que lleguen a la tienda de Google van a tener una nueva forma de mostrarnos que son importantes, y que están siendo tendencia en la tienda. Esto será posible gracias a un nuevo icono que se va a ver junto a cada juego o app que sea tendencia. Este es similar al que podemos ver en algunas redes sociales, donde se muestra qué temas están siendo tendencia en cada momento. Por tanto va a ser mucho más sencillo identificar qué app o juego está teniendo muchas descargas en ese mismo momento. Por tanto es una manera más de discriminar apps y juegos y centrarnos en lo que es esencial.

Aunque de momento no se sabe cuál es el algoritmo o los datos en los que se basará Google Play para decirnos que una app es tendencia. En cualquier caso entendemos que será una mezcla del número de las últimas descargas, y de la popularidad que tenga en ese momento en otros medios. Es verdad que con tantas apps cada vez es más difícil elegir una app o juego nuevo, más allá de que coincida con nuestros gustos. Con este nuevo icono al menos podremos comprobar de un vistazo las apps que con más probabilidad nos ofrecerán unas características más interesantes, solo a priori.

Esto sobre todo nos podría ayudar a conocer nuevas apps que llevaban tiempo en la tienda, y que por alguna razón ha comenzado a contar con muchas más visitas, en caso de no consultar las listas de las más descargadas. No sabemos cuándo llegarán estos nuevos iconos, al menos algunos usuarios ya los pueden ver. Puede que se trate de un cambio en el servidor de Google, y que no aparezca en nuestros móviles hasta pasados unos días. Por tanto si cuando entres de nuevo en Google Play te encuentras con este icono, es que estás ante una app que está teniendo especial relevancia dentro de la tienda, y que debería llamar nuestra atención cuando se trate de descargar nuevas apps y juegos.