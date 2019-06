Así evita WhatsApp que nos equivoquemos de persona al enviar una foto o vídeo

La aplicación de mensajería de WhatsApp sin duda es una de las más utilizadas por millones de personas todos los días, y es mucho más común de lo que nos gustaría, el enviar un mensaje a la persona equivocada. Lamentablemente, cuando estamos enviando imágenes o vídeos, nos suelen pasar malas jugadas la ubicación de los diferentes contactos en el chat. Por tanto, es mucho más fácil de lo que pensamos equivocarnos al enviar un nuevo mensaje que contenga fotos o vídeos. Pero ahora WhatsApp ha introducido una nueva función que busca precisamente minimizar esas situaciones.

Una información valiosa para no equivocarnos

Cada vez que enviamos una fotografía o vídeo, podemos ver antes de enviarlos una pequeña previsualización de su aspecto, y el orden en que le llegará a la otra persona las distintas fotografías que le enviamos. El problema, es que a veces no nos fijamos bien, porque en esta pantalla ya no lo pone, no sabemos a quién le estamos enviando el contenido multimedia. Ni en la parte superior, inferior o en ningún otro lado encontramos el nombre del receptor del mensaje, por lo que en este punto si nos fiamos de WhatsApp, ya no hay marcha atrás para la rectificación del error.

Por eso ahora WhatsApp ha introducido en su versión beta una nueva función, realmente interesante, que evita este tipo de problemas y equivocaciones. En esta beta ya se puede ver que al enviar una de estas imágenes o vídeos a otro contacto, el nombre de este aparece justo debajo del texto que vamos a enviar junto a la imagen o vídeo que queremos adjuntar. De esta manera, en la zona más cercana al texto del mensaje, que es un lugar al que sí o sí vamos a mirar, vemos el nombre de la persona que va a recibir ese mensaje.

Abajo podemos ver el nombre del contacto | Tecnoexplora

Ya no es como antes, cuando no había información alguna de quién era la persona que recibía el mensaje. Así que de esta manera no habrá tantas confusiones, aunque como es lógico, no estamos exentos de apretar el botón de envío sin mirar el nombre de la persona a la que va dirigido. Esta función ya está disponible para los usuarios de Android que cuenten con la beta de WhatsApp instalada en su móvil. Recordemos que hay una forma para acceder antes que nadie a todas las funciones de WhatsApp, a través de la versión beta. De esta forma evitamos o casi lo conseguimos, que enviemos mensajes a las personas equivocadas, son cambios sutiles que sin duda vamos a agradecer muchos, que enviamos imágenes de forma rápida a otras personas, arriesgándonos cuando ya estamos en la pantalla de envío de los mensajes. Aunque de momento, siendo una función de la beta puede que no funcione siempre como esperamos, de hecho hemos notado que con algunos contactos no aparece el nombre completo, no siendo este especialmente largo. Por ejemplo, si tenemos el contacto como "Móvil Pepe" en la agenda, a veces nos aparece solo "Móvil" por lo que entendemos que son ese tipo de fallos los que habrá que enmendar en la beta, que para eso está.