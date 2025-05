WhatsApp estrena chat oficial, ¿para qué sirve?

Una de las apps de mensajería instantánea más populares entre los usuarios estrena un nuevo chat. A través de este conoceremos las novedades y consejos para sacarle el máximo partido. A continuación, te contamos qué es el chat de WhatsApp y cómo funciona.

Lo que puedes hacer con el nuevo Chat oficial de WhatsApp

La app de mensajería de Meta sigue incorporando novedades, la última actualización de su beta nos ofrece un nuevo chat a través del cual tendremos línea directa para conocer las novedades que nos ofrece la app, así como consejos para un mayor aprovechamiento de la misma.

Así es el nuevo chat de WhatsApp | TecnoXplora

Hasta ahora, podíamos consultar la información compartida a través de los canales de difusión pulsando en la pestaña de novedades, que encontramos en la parte inferior de la pantalla. En el mismo lugar en el que vemos los estados de nuestros contactos. Un lugar que para muchos usuarios pasaba totalmente desapercibido, por lo que han optado por crear un nuevo chat, que aparecerá de forma automática una vez que esté disponible en la versión final. Este ocupará un sitio entre nuestros chats y del mismo modo que cuando recibimos un mensaje nuevo, este se situará en las posiciones destacadas, con la notificación de que tenemos un mensaje nuevo.

Con la única diferencia que no podremos mantener una conversación, ni tener ningún tipo de interacción, ya que no permite añadir reacciones ni enviar emoticonos, por lo que se trata de un chat meramente informativo. El cual nos tendrá al día de las novedades al mismo tiempo que nos ofrecen nuevas formas de usar la app para ser más eficientes. Aunque se activará de forma automática una vez llegue la versión definitiva a todos los usuarios, nos deja la opción de archivar o bloquearlo si no queremos recibir las notificaciones del mismo.

Un chat que no sustituye al canal que, desde hace tiempo, podemos acceder desde la pestaña novedades, con el cual comparte contenido. Aunque no es descartable que, en un futuro, este pueda desaparecer. Para saber qué pasará, aún tenemos que esperar al despliegue definitivo de la nueva actualización y la llegada de estas novedades a todos los usuarios.

Debemos recordar que los primeros en recibir las nuevas funciones son los usuarios que se hayan apuntado a la versión beta. Algo que en la actualidad no es fácil, ya que solo un número limitado de usuarios puede acceder a esta. Y debemos esperar a que alguno se dé de baja para poder ocupar su puesto. Por lo que si estamos interesados en participar en este programa debemos estar atentos y consultar con frecuencia si ha quedado una vacante libre. Las versiones Beta son el campo de prueba de las nuevas funcionalidades, una forma de probar en miles de dispositivos diferentes el funcionamiento y rendimiento de las mismas. Así como la acogida entre sus usuarios.