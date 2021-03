¿Las apps de tu móvil Xiaomi no están funcionando bien? Esta es solución

Desde hace horas millones de usuarios en todo el mundo están teniendo problemas con las apps de Xiaomi en los móviles de la firma china. Parece ser que se trata de un fallo común y no algo aislado para algunos usuarios. Hemos estado conociendo problemas durante toda la madrugada de usuarios que han visto cómo las apps que tienen instaladas en sus móviles de Xiaomi no están funcionando bien y están mostrando extraños mensajes. Si estás sufriendo estos problemas y no sabes cómo resolverlo, te proponemos una solución que se ha extendido en las últimas horas por los foros de la marca china.

¿Qué ha pasado?

Pues bien, como decíamos, durante toda la madrugada usuarios alrededor del planeta han estado reportando errores en las apps de Xiaomi en los móviles de la marca. El problema principal es que se están encontrando con un mensaje de “MSA ha dejado de funcionar” que como es lógico suena a algo completamente incomprensible para el 99% de los usuarios de la marca y de los que no tienen un móvil Xiaomi. Parece ser que este problema está afectando no solo a los usuarios de Xiaomi en España o Europa, sino también de otras zonas del planeta. Parece ser que el fallo reside en las propias aplicaciones, y no se trata de un problema de los propios teléfonos.

Xiaomi Mi 11 | Xiaomi

Parece ser que incluso algunos usuarios de móviles de Samsung están teniendo los mismo problemas, algo que ha dado la clave de lo que puede estar pasando realmente. Y es que ambos fabricantes cuentan con una app en común en sus móviles, llamada WebView. Aunque el mensajes de MSA es el que se están encontrando principalmente los usuarios, parece que se están mostrando otros diferentes, aunque más minoritarios. Aunque de momento Xiaomi no se ha pronunciado respecto de este problema de manera oficial, hasta ahora lo investigado por los usuarios ha dado como resultado la identificación de la app WebView como causante de estos problemas.

¿Cómo solucionarlo?

Pues bien, a pesar de no haber solución oficial, en los foros muchos usuarios están reportando que han visto solucionarse el problema desinstalando las actualizaciones de WebView. Para ello lo que hay que hacer es lo siguiente:

Accede a Ajustes

Pulsa sobre Aplicaciones

Selecciona Administrar Aplicaciones

Pulsa sobre Android System WebView

Resolviendo el problema | Tecnoxplora

Una vez dentro de la app debemos pulsar sobre los tres puntos verticales en la parte superior derecha o en la parte inferior, dependiendo de tu versión de MIUI, y pulsar “desinstalar actualizaciones” para que se borren todas las actualizaciones que se han instalado desde que tenemos el teléfono. Una vez que lo hayamos hecho lo mejor es reiniciar el teléfono. Lo normal es que una vez que hayas hecho esto se resuelva el problema. Si persiste, lo mejor es desinstalar directamente la aplicación e instalarla de nuevo, eso sí, asegurándonos que no sea la última versión, que parece es la que está dando problemas. Es de esperar que en las próximas horas Xiaomi se pronuncie al respecto y lance una nueva actualización de esta app que resuelva este problema, que más que ser traumático para los usuarios, es bastante molesto.