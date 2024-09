Apple suspende la actualización a iPadOS 18 de los iPad Pro M4, ¿qué está pasando?

Problemas en el paraíso, la actualización más importante del año para las tabletas más importantes de Apple está pasando por verdaderos apuros. Tanto es así que los de Cupertino han decidido suspenderla, detenerla, e investigar qué es lo que está pasando con esta nueva actualización, que ha dejado algunas consecuencias preocupantes para determinados usuarios. Vamos a conocer qué es lo que está pasando, y por qué puede ser una buena decisión esperar a más adelante para actualizar nuestra tableta de Apple.

Graves problemas al actualizar

Es lo que se han encontrado los primeros valientes que se han instalado esta versión del sistema operativo en sus tabletas. La fuente es Reddit, donde dos hilos de esta red social han mostrado el malestar y la experiencia de estos usuarios, con más de 200 comentarios en total, y donde se ha podido palpar que la cosa va en serio. De ahí que Apple haya decidido detener en seco la actualización para comprobar qué es lo que está pasando.

Tal y como hemos podido leer en MacRumors, el creador de uno de los hilos ha comentado que en plena actualización de su iPad Pro con el chip M4, su pantalla tornó a completamente negra, tras lo que la tableta no volvió a encenderse nunca más. Este usuario se acercó a un Apple Store, una de las tiendas de la marca, donde le dijeron que efectivamente la tableta estaba completamente bloqueada, o lo que todos entendemos coloquialmente como brickeada, con la misma utilidad de un ladrillo, ninguna.

Este usuario asegura que desde Apple le van a enviar una nueva unidad que tardará unos días en llegar. En el segundo caso, el creador del otro hilo de Reddit, ha ocurrido prácticamente lo mismo. El hizo lo que hacemos tantos en plena actualización, marcharnos a hacer otras cosas mientras se instala todo el software, y al volver comprobó que la pantalla de la tableta estaba completamente en negro. El resultado, el mismo, no se encendía de nuevo, y ha tocado pedir un reemplazo para esta unidad.

Curiosamente la persona que le atendió en la tienda de Apple, le dijo que no era el primer iPad Pro con el que se encontraba ese día en la misma situación. Así que es evidente que algo grave está ocurriendo con la actualización de la tableta más avanzada de Apple. Aunque no ha mediado un comunicado oficial, la realidad es que Apple ha detenido la actualización y la ha retirado de la circulación. Así que, si cuentas con una de estas tabletas, y todavía no has actualizado, no lo hagas bajo ninguna circunstancia, hasta que se aclare qué es lo que ha pasado.

No es la primera ni será la última empresa que ve cómo uno de sus productos se rompe con una actualización mal diseñada. Es bastante habitual, aunque muy desagradable para quien lo experimenta. No en vano hablamos de dispositivos que se mueven entre los mil y dos mil euros, y obviamente este tipo de cosas no deberían ocurrir bajo ningún concepto.