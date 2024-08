Apple podría llevar por fin sus mapas a Android

Apple Maps, la app de mapas y direcciones de los de Cupertino, parece haber alcanzado ya cierta madurez, y parece que por fin se siente con fuerzas para poder afrontar todos los retos que muchos les han demandado en los últimos años, y sobre todo uno, que sea una opción para los usuarios de Android. Y es que, si los usuarios de iOS pueden usar Google Maps desde hace años, siendo una de sus opciones preferidas, por qué no iba a ser al revés también. Pues bien, ahora esto está más cerca que nunca del lado de Android, porque parece que están preparando el desembarco en el sistema operativo de Google.

Versión Android en desarrollo

Parece que poco a poco Apple va abriendo su app de mapas a más usuarios. De hecho, hace solo unas semanas se estrenaba la versión web, a la que no es necesario asistir con un modelo de la marca. Pero curiosamente no es posible acceder a esta versión web desde un móvil Android, independientemente del móvil o navegador que tengamos. Por lo que esta noticia que conocemos ahora tiene más sentido que nunca, una versión Android de Apple Maps.

Desde el sitio Autoevolution creen que el fabricante californiano apostará por una versión para Android de Apple Maps, después del desembarco en Windows. Y esto sería por una razón muy sencilla, sin Project Titan, el proyecto de coche eléctrico de Apple, ya no tiene mucho sentido insistir en el hardware para expandirse en el mundo de la automoción. Y ahora lo que se espera es que los de Cupertino hagan más fuerte y sobre todo compatible a Apple Maps para que los conductores opten por él en lugar de Google Maps en cada vez un número mayor de coches.

Así que todo apunta a que Apple Maps por fin tendrá una nueva app para Android, que le daría a Apple acceso a casi 4.000 millones de usuarios en todo el mundo que utilizan el sistema operativo de Google en sus móviles. No en vano lo mismo se espera de otra aplicación que de momento no se ha dejado ver en este sistema operativo, como es la de Apple TV+, la plataforma de streaming de los de Tim Cook, que de momento no tiene réplica en Android. Y es que poco a poco Apple necesita compensar las muchas cortapisas de las que está siendo objeto su actividad, sobre todo en regiones como en Europa.

Donde los reguladores están poniendo coto a su monopolio con el software dentro de iOS, concretamente con la App Store. Y en un orden de cosas más secundario, también está viendo cómo sus accesorios propietarios con conector Lightning, están pasando forzosamente a ser USB tipo C, por la nueva regulación impuesta por Europa. Así que todos estos movimientos impuestos necesitarán de un contrapeso en forma de la expansión de algunas de sus plataformas más populares a nuevas audiencias, potencialmente de miles de millones de usuarios. De momento no parece que Apple Maps para Android sea algo inminente, pero al menos ya está en el horizonte.