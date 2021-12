Apple Music: la música HD ahora está disponible en todo su catálogo

La música en streaming se ha convertido sin duda en el método preferido para escuchar a nuestros artistas y canciones favoritas. Algo que comenzó a cambiar con el cambio de siglo, y que se ha consolidado la última década con plataformas como Spotify. Apple Music es una plataforma relativamente reciente, si no tenemos en cuenta a iTunes, pero a pesar de ello se ha convertido en la segunda más utilizada del planeta, con millones de usuarios, y pisando los talones a Spotify. La música de alta resolución, en HD, se ha convertido en una de las funciones más demandadas por los usuarios, y el contenido diferencial de estos. Y ahora sabemos que Apple lo está llevando a todo su catálogo.

Música en HD para todos

A comienzos de este año 2021 Apple anunciaba que iba a llevar la música de alta resolución a su catálogo. Aunque inicialmente iba a hacerlo con 20 millones de canciones, aunque tenía la intención de hacerlo extensivo a todo el catálogo antes de acabar el año. Y eso es lo que parece que ha ocurrido, ya que desde 9to5Mac, uno de los medios más especializados en el ecosistema de Apple, ha constatado que la práctica totalidad de la plataforma de música ya cuenta con calidad “lossless” o lo que es lo mismo, sin pérdida de calidad. De esta forma escucharemos la música sin compresión, como sí ocurre por ejemplo en otras plataformas como Spotify, que, aunque sabemos que trabaja en un catálogo HD, de momento no lo ofrece, y básicamente su música se reproduce en archivos comprimidos como el Mp3.

Apple Music | Photo by Daniel Cañibano on Unsplash

De esta forma Apple Music toma la delantera en este mercado, y no por ser la primera en ofrecer este tipo de formato sin pérdida en su catálogo, porque esto ha sido algo más propio de plataformas como TIDAL o Deezer, sino de ofrecerlo a un precio realmente ajustado, ya que no hay planes HD, y toda la música en esta calidad se ofrece por defecto con los planes estándar, el que cuesta por ejemplo 9,99 euros. Apple no ha hecho ningún anuncio oficial, pero desde el medio aseguran que la práctica totalidad del catálogo ya cuenta con este formato Lossless. Nosotros también hemos hecho lo propio, y salvo alguna canción de Fernando Esteso, parece que todo lo que hemos buscado, por ejemplo, de muchos artistas españoles, cuentan ya con esta calidad.

Habrá a quien le dé lo mismo este formato de música. Pero quienes lo escuchamos todos los días re animamos a probarlo, porque la diferencia se nota y mucho cuando escuchamos música en HD. Eso sí, necesitarás un dispositivo compatible, muchos móviles ya lo son, y unos auriculares también adecuados y compatible con ello. Si es así, vas a descubrir tus canciones de siempre con un detalle inédito, con sonidos que no habías percibido nunca, y con un volumen mucho mayor. La diferencia es notoria, pero siempre que tengamos el equipo adecuado. Y, además, en el caso de Apple Music o Amazon Music HD, el servicio no tiene coste adicional, y está incluido en la cuota de 9,99 euros.