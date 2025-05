Apple Music cómo ver las letras de una canción desde tu PC

Los servicios de música en streaming nos ofrecen un amplio catálogo de canciones, las cuales podemos escuchar en cualquier momento y lugar. Además de la posibilidad de crear listas de reproducción con nuestros temas favoritos, también podemos cantar o saber lo que dice la canción a través de su letra. A continuación, te contamos como ver las letras en app de Windows.

Sigue las letras de tus canciones preferidas también en Windows

Aprendernos de memoria la letra de las canciones de nuestro artista favorito es una tarea indispensable de un fan incondicional. Poder cantarlas a pleno pulmón al mismo tiempo que lo hace nuestro cantante preferido. Escucharlas una y otra vez, es uno de los métodos más comunes, aunque siempre podemos optar por hacerlos siguiendo la letra de la misma. A menudo la entonación, la velocidad o la forma de cantar, nos impiden saber que es lo que dice exactamente la letra de la canción, sobre todo cuando no es en nuestro idioma.

Letras de las canciones trambien en Windows 11 | TecnoXplora

Para evitar los conocidos en inglés como mondegreen en castellano, pomporruta, o lo que viene siendo interpretar una frase o palabra de una canción confundiéndola por otra que suena similar. Lo mejor es tener delante la letra compuesta por el artista y así no perdernos nada. Algo que podemos hacer tanto en la versión móvil de la app de Apple como en la versión de escritorio de Windows 11. Para ello, solo tenemos que abrir la app en nuestro ordenador y seguir los siguientes pasos.

Una vez hemos abierto la app y seleccionado la canción que queremos escuchar.

Pulsa el botón reproducir.

En la parte superior de la pantalla aparecerá el tema que está sonando en ese momento.

Junto a este aparece un menú con una serie de opciones, en forma de icono.

De izquierda a derecha encontramos el icono del volumen, en icono de AirPlay para enviar la reproducción a otro dispositivo, el de letra en forma de bocadillo de comic y por último los ajustes en las tres líneas horizontales.

Pulsando en el icono del bocadillo veremos con la parte derecha de la pantalla, aparece una nueva ventana en la que aparece tanto la letra de la canción seleccionada como la autoría de la misma o lo que es lo mismo su compositor.

Aunque a diferencia de la versión móvil, dependiendo de la canción tenemos acceso o no la versión interactiva similar al karaoke, en la que nos indica, en cada momento, la parte de la canción que se está escuchando en cada momento. Lo que hace mucho más fácil seguir la letra. Sustituyendo a la letra una serie de puntos en las partes instrumentales de la canción. Al mismo tiempo que cambiamos de canción, la letra de la misma se actualiza la letra en dicho panel. Aunque no es algo habitual, podemos encontrarnos con canciones que no disponen de la transcripción de la letra, y no podremos seguirla por lo menos desde la propia aplicación.