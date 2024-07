Apple Intelligence podría ser una función de pago en el futuro

La IA de Apple ha generado mucha expectación desde su puesta de largo en el pasado WWDC. Esta IA estará basada en la de OpenAI, con ChatGPT integrándose en iOS 18, y con grandes posibilidades de que también Gemini de Google haga lo propio a finales de este año. De todas formas, parece que el recorrido de la IA de Apple va a ser largo, y los planes de los californianos en este sentido habrían quedado al descubierto gracias una vez más a Mark Gurman. Y es que el reputado filtrador ha dado detalles sobre cómo Apple va a sacar rédito económico de su nueva inteligencia artificial, algo que cada gran tecnológica está haciendo a su manera.

Una Apple Intelligence de pago en el futuro

La clave de lo que ha desvelado hoy Mark Gurman es que Apple va a dividir su IA en dos niveles diferentes. Esto quiere decir que se separará en dos tipos de modalidades con distintas posibilidades y funcionalidades. Y ahí es donde entrará la modalidad gratuita y la que presumiblemente será de pago en algún momento. Podría ser perfectamente un Apple Intelligence+ y estaría disponible tanto para los iPhone como para los iPads o Mac.

Y Gurman ha dado buenos argumentos para que Apple apueste por esta segmentación de su IA y por la introducción de una versión de pago de esta en el futuro. Y es que desde Cupertino consideran que en los próximos años habrá una reducción en la rotación de sus dispositivos, como en los iPhone, que los consumidores renovarán cada vez más tarde. Y es que, siendo conscientes de esto, esperan que en el futuro obtenga más ingresos por sus propios servicios que por la venta de nuevos dispositivos.

Así que el negocio residirá en que el consumidor pague una suscripción por ese Apple Intelligence+, con funciones de IA exclusivas, mes a mes, en lugar de esperar a que cada dos años o tres decida cambiar a una nueva generación de sus teléfonos o tabletas. Así que todo apunta a que Apple va a ir llevando a suscripciones de pago cada vez más funciones que a día de hoy son totalmente gratuitas. Y como suele ser habitual, lo normal es que durante meses o algún año que otro toda la IA de Apple sea gratuita. Para en un momento dado, comenzar a hacer de pago sus mejores características, justo cuando muchos usuarios ya no puedan vivir sin ellas.

La historia que hemos visto en tantos otros fabricantes a lo largo de estos años. No se ha marcado una fecha para que Apple Intelligence se divida en dos planes, uno de ellos de pago, pero no parece que sea algo inminente. Antes será necesario que esta nueva herramienta sea tan potente y conocida entre la comunidad de usuarios de Apple como el resto de sus apps y plataformas, y para eso todavía deberán pasar muchos meses después del despliegue de iOS 18 en septiembre. No es ni mucho menos la única tecnológica que cobrará por su IA, ya lo hacen tanto Open AI con ChatGPT como Google con Gemini, con sendos planes de pago activos desde hace meses.