Por qué la IA de Apple Intelligence no será compatible con tu iPhone más antiguo

El WWDC 2024 de Apple ha supuesto la puesta de largo de iOS 18, el sistema operativo de los de Cupertino que integrará por fin IA generativa. Pero no será para todos, ya que el número de usuarios que podrá hacer uso de ella va a ser muy reducido, porque si no tenemos un iPhone 15 Pro, tan siquiera un iPhone 15, va a ser imposible disfrutar de esta nueva inteligencia artificial. Algo que no entienden muchos usuarios, porque está demostrado que es posible usar IA en móviles de todo tipo, aunque como ya sabemos, Apple suele ser más exigente para ejecutar cualquier tipo de software en sus dispositivos.

Apple explica por qué su IA no llegará a más iPhone

Podríamos pedir que la nueva IA llegara a todos los iPhone, independientemente de su antigüedad, pero no sería algo realista, ya que en ese caso sí que habría razones técnicas que harían inviable la ejecución de esta nueva IA. Pero en este caso estamos hablando de que Apple solo garantiza el uso de la IA en sus iPhone 15 Pro, por tanto, los iPhone 15 estándar no son capaces de ejecutarlo, cuando se lanzaron hace menos de un año, el pasado mes de septiembre.

El nuevo Siri con Apple Intelligence | Apple

Y según John Gruber, que ha hablado con Apple sobre esta curiosa situación con la IA, parece que los de Cupertino discriminan lo que se puede hacer con una IA en un dispositivo y lo que se puede ejecutar en la nube. Muchos no entienden que un iPhone 15 no pueda ejecutar las tareas de IA en la nube, como podemos hacer con otros modelos disponibles. Pero la respuesta recibida en este aspecto por parte de Apple apunta a que los modelos que se ejecutan en el dispositivo no tienen nada que ver con los que lo hacen en la nube.

Y por tanto se entiende que los iPhone que no cumplen con las características técnicas del iPhone 15 Pro, no será capaz de ejecutar Apple Intelligence, y todos los demás, iPhone tendrán que recurrir a la ejecución en la nube, pero claro, en ese caso, no el modelo no sería exactamente el diseñado por Apple. Y como sabemos, la empresa norteamericana suele apuntar alto en cuanto a prestaciones y no está dispuesta a reducir la experiencia de uso en lo iPhone antiguos y ofrecerla basada solo en la nube.

Así que Apple quiere hacer las cosas bien, y ofrecer un modelo de IA exigente que se ejecute dentro del móvil, algo que por otro lado garantiza más seguridad en todo el proceso, ya que ninguno de los datos que se generen al usar la IA saldrá del teléfono dirección a la nube. No obstante, es algo frustrante, ya que no es entendible que un iPhone 15 con solo 9 meses a sus espaldas no vaya ser capaz de ejecutar la función estrella de iOS 18, y todos sus predecesores.

De todas formas, sabemos que Apple está en conversaciones con Google o Meta para añadir funciones de IA a sus dispositivos, y no hay que descartar que estas colaboraciones den como resultado una IA basada en la nube para los demás teléfonos de Apple, aunque a día de hoy parece bastante improbable. No es así en el caso de Samsung, que ha llevado su IA incluso a teléfonos de hace tres años, aunque es verdad que muchas de esas funciones de sus teléfonos se ejecutan en la nube, como cuando usamos ChatGPT, Copilot o Gemini desde sus respectivas apps.