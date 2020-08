Apple y Google expulsan a Fortnite de la App Store y Play Store

Gran terremoto el que se ha producido hoy en el mundo de los videojuegos y sobre todo en el modelo de las tiendas de apps móviles. Es algo que se veía venir, incluso de lo que se había hablado ayer. Fortnite había estrenado un nuevo método de pago propio, que podía infringir las políticas de monetización de la App Store de Apple y la Play Store de Google. Y las consecuencias no se han dejado esperar, primero era Apple la que eliminaba el juego de su tienda mientras que Google hacía lo propio poco después en la suya.

La comisión del 30%, en el centro de la polémica

Fortnite como cualquier otro juego o app móvil estaba presente en las tiendas de Apple y Google pagando una comisión del 30% de todas las compras que se hacen dentro de la app, que por todos los desarrolladores es conocida, y que es la parte del pastel que se llevan tanto Apple o Google de lo que venden los desarrolladores en sus propias tiendas. No es la primera vez que existen polémicas y críticas de los estudios de desarrollo a los dos gigantes tecnológicos por sus altas comidiones para poder vender en sus tiendas, pero esta vez la maniobra de Epic Games, propietaria de Fortnite, ha sido demasiado tanto para Apple como para Google. La implementación de un nuevo método de pago que evitaba en gran medida esa comisión ha conseguido que en apenas unas horas Fortnite haya sido eliminado por completo de las dos tiendas.

Fortnite | Epic Games

Epic Games responde en los tribunales

Tal y como han declarado desde Apple a The Verge, la decisión de Epic Games de implementar este método de pago propio en Fortnite no había sido aprobada por Apple en ningún momento. Desde la empresa de la manzana creen que Epic habilitó esta nueva función con la intención de evitar la directiva de pagos y comisiones dentro de la App Store, en lo referente a los pagos dentro de la aplicación, en este caso juego. Apple ha descartado que vaya a haber algún tipo de acuerdo especial con Epic para poder rebajar esas comisiones en el caso de Fortnite, ya que lógicamente sentaría un mal precedente.

¿Monopolio de Apple?

Epic Games por otro lado ya ha anunciado que llevará esta expulsión a los tribunales, donde ha presentado una queja formal ante los tribunales californianos. No es la primera vez que la App Store y Apple se ven envueltas en una polémica de este tipo por el tema de las comisiones en su tienda. Son conocidas las investigaciones tanto en Estados Unidos como en Europa acerca de una posible posición de monopolio. Y es que aunque Google les haya expulsado de su tienda, en el caso de los móviles Android Fornite se puede seguir instalando sin necesidad de la tienda oficial.

Pero cuando hablamos de la App Store de Apple, no hay otra forma de descargar Fortnite que a través de su tienda. Por lo que por esa razón es por la que se está investigando a Apple, el problema ya no es tanto de la comisión, sino también de la imposibilidad de que los usuarios puedan descargar sus apps de manera independiente a la App Store. De momento, Fortnite ya no está disponible en ninguna de las grandes tiendas móviles.