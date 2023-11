Apple por fin podría abrir iOS a apps de terceras tiendas

Es una disputa que se lleva desarrollando durante muchos años, desde que se lanzara el primer iPhone. Y es que una de las grandes diferencias entre el ecosistema de Apple y el de Google siempre ha radicado en la facilidad para poder cargar apps desde fuera de las tiendas oficiales. Algo que siempre ha sido posible en Android, pero que aun a dia de hoy sigue siendo imposible en iOS, donde no hay posibilidad de instalar apps fuera de la App Store. Este ha sido uno de los pilares en los que se ha sustentado la seguridad del sistema operativo de los de Cupertino, y ahora se ve completamente amenazado por las regulaciones de la Unión Europea.

Apple lo reconoce, y podría dar el paso

Desde TechCrunch aseguran que Apple ya está tomando cartas en el asunto, y que es consciente de lo que las autoridades europeas le van a exigir, por lo que esperan hacer cambios en este sentido en lo que tiene que ver con las políticas de la App Store. Lo que viene a exigir Europa, no solo a Apple, sino a las demás tecnológicas, es que abran sus ecosistemas a los competidores, y viceversa. De ahí vienen las largas disputas por Epic Games, que ha montado su tienda paralela para poder distribuir juegos, no solo los suyos como Fortnite, fuera por ejemplo de Google Play. Con el sistema operativo de Google no ha tenido problemas, porque siempre ha estado abierto, pero en el caso de Apple ha sido imposible vender sus juegos fuera de la App Store, teniendo que pagar unas comisiones muy cuantiosas.

De adaptarse Apple a las directivas de Europa, pronto podríamos ver no solo tarifas más accesibles para los desarrolladores, con el objetivo de disuadirlos de ir a terceras tiendas. Ya que una de las principales consecuencias sería que Apple tendría que lo q abrir su sistema operativo a los demás competidores,ue quiere decir que los usuarios podrían cargar las apps desde fuera de la tienda de Apple. Así que se podrían avecinar cambios muy importantes en el entorno de software de Apple, con una serie de movimientos orientados a abrir su ecosistema a los desarrolladores.

¿Amenaza para la seguridad?

Es evidente que si a lo largo de los años iOS ha sido más seguro que Android, ha ocurrido como consecuencia del hermetismo de los de Cupertino respecto de la instalación de las apps desde terceras tiendas o desde orígenes desconocidos. Ahora estas nuevas imposiciones podrían derivar en un ecosistema abierto, también al software malicioso que siempre se suele colar con estas apps instaladas desde otras fuentes, lo que podría suponer un enorme riesgo para Apple.

Aunque en realidad significaría que por fin todos los participantes juegan con las mismas reglas, ya que en pos de la seguridad también se ha defendido un sistema cerrado y excluyente para muchos desarrolladores. Es de esperar que estos cambios no sean inmediatos, pero que los podamos apreciar durante el próximo año, en cuestión de meses, quién sabe si con el desembarco de iOS 18, que por cierto se ha tomado un respiro en su desarrollo.