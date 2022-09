La app de teléfono de Google estrena diseño en las llamadas, ¿te gusta?

La aplicación de teléfono es generalmente una de las más importantes dentro de nuestros móviles. Todos los fabricantes cuentan con su propia app, también Google. Aunque la de estos últimos es seguramente la más popular que podemos encontrar actualmente en el mercado para móviles Android, porque más allá de los Pixel somos muchos los usuarios que la instalamos en nuestro móvil y la convertimos en predeterminada. Ahora esta app se está actualizando para renovar su pantalla más importante, la de llamadas. Ahora hemos conocido precisamente cómo será el diseño de esta después de actualizarse.

Nuevo aspecto durante las llamadas

Eso es lo que ahora hemos conocido en una nueva actualización. Que la app de Google está recibiendo importantes novedades a nivel de diseño en la pantalla de llamada, la que aparece en el panel del teléfono mientras estamos inmersos en una de ellas. Ahora vemos que el diseño se basa en botones redondos, que le sientan bastante mejor a los menús que podemos abrir mientras estamos en una llamada. Los cuatro botones ahora nos ofrecen diferentes acciones.

Al igual que los de antes, pero ahora dispuestos horizontalmente. Estos son los de acceso al teclado, al botón de silencio, al de elegir salida del altavoz, así como un botón de “más” para poder acceder a funciones adicionales de la llamada. Esas funciones incluyen retener la llamada, grabarla o añadir una llamada. Todas estas funciones ahora aparecen encima de las otras tres principales, en un menú horizontal con unos iconos más compactos y como decimos de forma esférica. Estas novedades se han dejado ver en la versión beta de la app.

Concretamente en la 90.0.475844574 del teléfono de Google. De momento esta versión parece haber llegado solo a un número limitado de usuarios Android, por lo que todavía no es algo que vayamos a ver pronto en nuestros móviles. Por tanto, tocará esperar, ya que de momento no deja de ser una simple prueba para poder comprobar cómo se está desenvolviendo esta funcionalidad en algunos móviles. No obstante, es algo que vamos a notar rápido cuando nuestra app de teléfono se actualice automáticamente.

Porque en cuanto nos veamos inmersos en una llamada vamos a poder ver esta nueva interfaz, que desde luego entra por los ojos a todos los que utilizamos esta casi a diario. Y es que, aunque cada vez chateamos más que llamamos, esta app de teléfono sigue siendo una de las imprescindibles en nuestros móviles. No se sabe cuándo llegará a todos, pero no tardará mucho, quizás hablemos de unas semanas. Hasta ahora han sido algunos usuarios de la app los que han compartido en Twitter el aspecto de esta nueva funcionalidad para sus teléfonos, que como podéis comprobar, es bastante trascendente.

La app de teléfono de Google es sin duda la app más instalada para enviar y recibir llamadas en los móviles Android, porque son muchos los que instalan esta app una vez que han estrenado móvil, y la convierten en predeterminada por encima de las de otros fabricantes.

