La "inflación" no es ajena a la App Store, todas las apps subirán sus precios

La espiral inflacionista en la que estamos inmersos parece no tener fin, no solo en el tiempo, sino también sobre los productos a los que puede llegar a afectar. Y es que cada vez son más bienes de consumo los que se ven afectados por los costes alcistas, incluso los más inesperados. Sea por las mismas razones o no, lo que es cierto es que Apple va a subir los precios de las apps y juegos que se venden en su tienda, una subida ya programada y bien diseñada por los de Cupertino que parece no va a tener vuelta atrás, al menos eso es lo que sabemos ahora, tal y como lo ha detallado la propia compañía en sus páginas de soporte.

¿Cuándo van a subir de precio?

Curiosamente es algo que Apple ya tiene claro, porque será a partir del próximo 5 de octubre de 2022 cuando los precios de las apps y compras en la tienda, excluyendo a las suscripciones que se renuevan de forma automática. Estas subidas de precio llegarán a un buen puñado de países, y a todos aquellos que utilizan el euro como moneda, por supuesto España. Y no solo está clara la fecha en la que tendrá efecto esta subida, sino que también se conocen ahora los precios a los que ascenderán cada una de las apps que se compren en la App Store.

App Store | Photo by James Yarema on Unsplash

Esto es lo que tendrás que pagar a partir de entonces

Estas subidas de precio están ya planeadas por parte de Apple, que las ha detallado en la página de desarrolladores de la App Store. Así, han diseñado una tabla donde se ven perfectamente los nuevos precios de las apps según el que tenían en la actualidad. Y para que os hagáis una idea, estos serían algunos ejemplos bastante gráficos sobre lo que subirán las apps dentro de la tienda de Apple.

Apps que ahora cuestan 1€ pasarán a costar 1,19€

Apps que ahora cuestan 2€ pasarán a costar 2,49€

Apps que ahora cuestan 5€ pasarán a costar 5,99€

Apps que ahora cuestan 10€ pasarán a costar 11,99€

Apps que ahora cuestan 20€ pasarán a costar 23,99€

Por tanto, estamos hablando de una subida de nada menos que el 20% en todos los casos, una subida muy por encima de la inflación, que actualmente se está moviendo en una horquilla del 9 o el 10%. Apple no ha dado una información detallada que justifique la subida de las apps de la tienda, solo lo ha hecho en el caso de Vietnam, donde especifica que la subida se realiza para ajustarse a los nuevos impuestos que se deben pagar en aquel país. Pero del resto, no hay información ninguna que pueda sustentar el nuevo precio para todas las apps y juegos que llegue a la tienda, excepto las actuales suscripciones. Sea como fuera es un nuevo mazazo para los seguidores de Apple, que este año ya deben enfrentarse a una gran subida en los precios de los nuevos iPhone 14.