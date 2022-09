Este es el mejor accesorio que puedes comprar a tu Chromecast con Google TV

Una de las mejores alternativas para convertir un televisor normal en inteligente es usar un Chromecast con Google TV. A pesar de ser inalámbrico y tener calidad de imagen 4K puede que no le estés sacando el mayor provecho.

Conecta tu Chromecast directamente al Router

Los dispositivos multimedia de Google están diseñados para conectarlos directamente a la red de forma inalámbrica, aunque también podemos hacerlos a través red. En lugares de la casa en los que la señal del wifi no llega podemos hacer uso de las conexiones ethernet para conectarlos directamente. La velocidad de transmisión del Wifi puede afectar a la calidad de la imagen y si el ancho de banda que le llega al dispositivo no es suficiente, puede que no disfrutemos de la calidad 4K que nos ofrece el servicio. Algo que se puede resolver fácilmente con el uso de este accesorio. Si has notado que tu Chromecast no reproduce contenido el 4K que es por este motivo y está la solución.

Aunque esta opción sólo está disponible si adquirimos un adaptador ethernet. Algunas de las versiones de Chromecast lo incluyen de serie como en el caso del Chromecast Ultra. En cuyo adaptador de corriente incluye una toma para conectar el cable. De forma que tenemos la opción de conectarlo a red bien utilizando el Wifi o el cable. En el caso de la versión con Google TV, no incluye este adaptador y tenemos que comprarlo a parte. Su precio es de unos 19,90 euros si lo compramos a través de la tienda de Google. Su instalación es muy sencilla, ya que en realidad se trata del alimentador de corriente en cuyo enchufe tenemos la entrada para el cable de red.

Adaptador ethernet Chromecast | Google

Para conectarlo, debemos estar cerca del router o utilizar un cable con la suficiente longitud que nos permita conectarlo directamente sin necesidad de utilizar el Wifi. Sustituiremos el cable de alimentación de corriente por el cable del adaptador y a continuación conectaremos el router y este con un cable de red. Y por último enchufamos el adaptador a la corriente. El puerto Ethernet del dispositivo tiene una conectividad de 10/100 mbps y un flujo continuo de datos ya que al estar directamente conectado es mucho más estable que las conexiones inalámbricas. Además, la tasa de transferencia a través del cable es mayor que la inalámbrica, mejorando así la llegada de los datos al dispositivo.

Al encender de nuevo nuestro Chromecast automáticamente reconoce la conexión Ethernet, de modo que no solicitará ningún dato como contraseña. Aunque desconectaremos el Wifi, para asegurarnos del uso de la conexión y liberar la conexión inalámbrica. Ya que, si tenemos un elevado número de dispositivos inalámbricos conectados a la red, esta puede llegar a saturare, por lo que también es una buena solución para liberar la red inalámbrica de esta carga. Sea cual sea el motivo si tenemos problemas de señal, veremos cómo estos se han solventado rápidamente, ganando fluidez y calidad en la reproducción del contenido.

