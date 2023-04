La app que te permite llevar un duplicado de las llaves por si las pierdes

¿Alguna vez has perdido las llaves de tu hogar y has tenido que cambiar la cerradura? Ese momento de susto cuando crees o has perdido las llaves no es una experiencia nada agradable. Aunque es una de las cosas que las personas son más propensas a perder, existe una forma para llevar siempre una copia digital en el dispositivo móvil.

A partir de ahora podrás estar más tranquilo en caso de perderlas porque la aplicación Key Decoder te hará una copia idéntica de la llave de tu casa. Se trata de una aplicación creada por ingenieros franceses, Maxime Beasse y Quentin Clement, que permite obtener las medidas exactas únicamente haciendo una foto de la llave con el móvil.

Cómo obtener una copia digital de tus llaves

Para ello, lo primero que debes hacer es acceder a Apple Store o Play Store de tu dispositivo móvil. Una vez que estés dentro, debes buscar la aplicación "Key Decoder" y pinchar en "Instalar". Cuando esté instalado, accede a la aplicación, regístrate y ya podrás usarla. Para realizar una copia digital, debes cumplir algunas condiciones para que coincidan las medidas de la llave, por lo que, coge una tarjeta ISO y coloca la llave plana fuera del llavero.

Key Decoder | TecnoXplora

Posteriormente, céntrala en la cámara y alinea las marcas que señala la interfaz. De esta forma, la aplicación proporcionará las medidas de los dientes de la llave y la distancia que existe entre ellos. Solo queda darle a ‘Guardar’ para que, en caso de emergencia, puedas ir al cerrajero más cercano y crear una copia de la llave de tu vivienda, por lo que evitarás cambiar la cerradura.

Como puedes apreciar, duplicar una llave es algo muy sencillo, pero si te preocupa la privacidad, debes tener en cuenta que Key Decoder no almacena los datos que compartas sobre las medidas de tu llave. Así que antes de salir de casa, usa esta aplicación por si acaso y siempre mantén las llaves en el mismo sitio de siempre.