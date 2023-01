Llaves de seguridad USB y NFC que ahora puedes usar con tu iPhone

Uno de los métodos de autenticación en dos pasos son las llaves de seguridad, están agregan un mayor nivel de seguridad a nuestros inicios de sesión. Pero no se podía hacer uso con todos los dispositivos, por lo que los usuarios de IPhone están de suerte, con las novedades que incluye iOS 16.3 podrán hacer uso de un elemento de seguridad de lo más fiable del que hasta ahora no podías hacer uso.

Llaves de seguridad

Una de las novedades más aplaudidas por los usuarios de IPhone, con la que además podrán implementar un mayor nivel de seguridad a sus inicios de sesión. Además de solucionar otros problemas de seguridad la nueva versión incluye la posibilidad de hacer uso de llaves de seguridad con las que proteger nuestras cuentas. Hasta ahora esto no era posible, por lo que los usuarios de estos dispositivos tienen mermada la capacidad de elección de sus métodos de autentificación en dos pasos. Algo que desde hace tiempo disfrutaban los usuarios de Android, ya que ya fueran llaves USB o NFC, podían hacer uso de ellas.

Los Smartphone de Apple no son invulnerables como muchos usuarios creen y no está de más mejorar nuestras medidas de seguridad con las que protegernos. A continuación de damos algunas recomendaciones que puedes usar con los dispositivos de Apple. La oferta de este tipo de dispositivos es bastante limitada, ya que uso no está aún muy extendido. Es probable que está decisión de Apple de permitir su uso con sus dispositivos ayude a que crezca. Por lo que nos será fácil decidirnos por cualquiera de estas dos opciones.

Llaves de seguridad Titan | Google

Comenzamos por la opción de una de las compañías más populares, las llaves de seguridad Titan de Google. Su uso nos protegerá frente a posibles ataques de phishing impidiendo a los usuarios no autorizados el acceso a servicios como nuestra cuenta de correo. Estos dispositivos incluyen un firmware especial diseñado por Google que permite verificar en todo momento la veracidad e integridad de las llaves. Gracias al uso de estándares abiertos como FIDO®, se puede hacer uso de una misma llave en varias aplicaciones y servicios, sin tener que recurrir a más de un dispositivo para proteger nuestras distintas cuentas. Su precio es de unos 35 euros.

Llaves de seguridad Yubico | Yubico

Por otro lado, tenemos las llaves de seguridad YUBICO, con un amplio catálogo de opciones entre las que podemos encontrar la que más se adapte a nuestras necesidades. Su alto nivel de seguridad que ofrece hace de estos dispositivos fiables y totalmente seguros. Con un simple toque protegemos todos nuestros servicios en líneas, redes y dispositivos. Gracias a su uso, podemos prescindir del móvil y de escribir nuestras contraseñas para acceder a cualquier servicio que con solo conectar la llave y tocar su botón tendremos acceso a nuestras cuentas. Estas son compatibles con multitud de sistemas como tanto en MAC como Windows y servicios entre los que se encuentran Duo, Facebook, Dropbox, Gmail, Salesforce entre otros. Podemos adquirirlas por un precio que van desde los 50 euros hasta más de 300 euros, dependiendo del nivel de seguridad que necesitemos.