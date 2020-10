App miDGT: ¿ver la ficha técnica en el móvil en PDF?

Ya hemos hablado en otras ocasiones de la app miDGT, que permite llevar el carnet de conducir en el móvil. Ahora, la analizamos en profundidad para conocer todas las funciones y trámites que permite realizar.

Gracias a la app miDGT ya puedes llevar tu carnet de conducir en tu móvil. Además, la app ya te proporciona información sobre el vehículo y la licencia (cuántos puntos tienes, la fecha del contrato de seguro ...); por supuesto, brindará más funciones en el futuro: te informará de posibles sanciones, Incluso le permite ejecutar el programa de forma electrónica.

¿Cómo descargar la app miDGT?

Fue lanzada en junio de 2019 por la DGT, estuvo en beta durante unos meses solo para un grupo reducido de usuarios. No obstante, desde el 11 de marzo, ya está disponible gratuitamente en Google Play y Apple Store.

¿Cómo registrarse en miDGT?

Esa es la parte más complicada, al menos sin un certificado digital o un código PIN. Desde el principio, la aplicación te ofrece tres opciones:

Registrarte con un DNI electrónico o con el certificado electrónico

Usar la Cl@ve PIN

Hacerlo mediante Cl@ve permanente

¿Qué funciones ofrece la app miDGT?

Nada más acceder, en la pantalla de inicio te aparecerá tu foto y la opción 'Ver mi carnet', tu saldo de puntos, los vehículos a tu nombre identificados por matrícula (incluida su etiqueta de la DGT) y un apartado para consultar la actualidad de la DGT: noticias, campañas, etc.

Luego de ingresar, tu foto y la opción "Ver mi carnet'" aparecerán en la pantalla principal, tu saldo de puntos, los vehículos a tu nombre identificados por matrícula (incluida su etiqueta de la DGT) y el área DGT para ver noticias.

Ficha técnica del coche

Ficha técnica miDGT | DGT

La función que te vamos a contar en este artículo y es una de las más destacadas es la de poder tener la 'Ficha técnica' de forma digital con solo un clic. La app te mostrará, en formato PDF, la ficha técnica digital de tu vehículo. Tenga en cuenta que esto solo aparecerá en aquellos vehículos que lo tengan. A partir de noviembre de 2016, todos los usuarios registrados utilizarán la tarjeta, por lo que si se ha registrado previamente (la tarjeta está impresa en verde), no se mostrará nada.

La app miDGT ya es legal, pero sólo en España

Desde que la DGT dio a conocer las instrucciones el 16 de marzo (puedes leerlo aquí), los documentos electrónicos proporcionados por esta aplicación han sido plenamente válidos. Sin embargo, esta directiva establece que solo si "el ciudadano tiene la aplicación" miDGT "y el agente tiene los medios para verificar sus datos".

Por ello, la propia DGT recomienda que "hasta que el sistema se generalice, o por si se te estropea tu móvil o te quedas sin cobertura", sigas llevando de momento tu documentación física contigo: el carnet de conducir, permiso de conducción y ficha técnica del vehículo. La DGT también aclara que la documentación electrónica es equivalente a la física "sólo en territorio nacional", por lo que "en el extranjero será necesario llevar los documentos en formato físico".

Tráfico señala que, por ahora, la verificación de estos documentos "sólo la pueden hacer los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil" y que, "progresivamente", se va a facilitar "al resto de cuerpos de vigilancia de tráfico" las herramientas necesarias.

Actualmente, si no tienes carnet de conducir, carnet de conducir o certificado técnico, el agente te multará con 60 euros. Aunque puede mostrar dos de estos tres documentos, no será sancionado. Además, aunque la app informa de la inspección técnica de tu vehículo, recuerda que siempre debes pegar una pegatina confirmando que el vehículo ha pasado en la esquina superior derecha de la luneta delantera; si no lo haces, puedes ser multado con 80 euros.