La app de Google para iOS tiene un juego de Pinball oculto, así puedes jugarlo

Los huevos de pascua nos han acompañado prácticamente desde siempre en los sistemas operativos. Gracias a ellos hemos podido acceder a todo tipo de juegos y utilidades ocultas en sistemas operativos y apps diferentes. Algo que siguen aprovechando empresas como Google, que han hecho del huevo de pascua todo un clásico en la mayoría de sus apps y utilidades. Ahora Google sigue ampliando su trayectoria en lo que a huevos de pascua se refiere, con uno nuevo en su app de la versión para iOS, que ahora también nos permite acceder a un divertido juego de pinball oculto.

Así se puede acceder a este Pinball secreto

Este nuevo huevo de pascua viene oculto dentro de la app de Google para iOS, la app donde podemos acceder al buscador más popular del mercado. En esta ocasión lo que nos ha escondido la empresa californiana es todo un juego de Pinball para disfrutar en nuestro iPhone. Este huevo de pascua se puede encontrar dentro de las pestañas del propio buscador de una forma sencilla. Aunque no todos los que lo intenten ahora lo van a encontrar, parece que está llegando poco a poco a todos los usuarios.

Para poder acceder a este nuevo huevo de pascua debemos actualizar la aplicación desde la App Store, y así asegurarnos de que tenemos la última versión instalada en nuestro iPhone. Una vez hecho debemos acceder a la zona de pestañas abiertas y pulsar compulsivamente el botón de “pestañas” en la parte inferior derecha de la pantalla, como cuando intentamos acceder a las opciones de desarrollador en un móvil Android. Tras pulsar estas veces seguidas, veremos cómo empiezan a aparecer diferentes formas de colores subiendo hasta el extremo superior de la pantalla. En ese momento se conformará la interfaz de juego del Pinball.

Acto seguido caerá la bola y comenzaremos a jugar, con pulsaciones táctiles sobre cada uno de los “Flipper” para activar su movimiento y evitar que la bola pueda caer por la parte inferior de la pantalla. Es un juego de Pinball que en lugar de contar con una estructura de tablero fija como en los juegos tradicionales, es dinámica, ya que estos elementos irán cambiando, y tendremos que destruirlos con la bola. Los puntos los obtendremos golpeando el mayor número de objetos de colores posible en un juego que desde luego promete pasar un rato muy divertido.

Este juego se puede disfrutar tanto si tenemos una conexión a Internet como si no, por lo que está guardado en nuestro dispositivo para jugarlo cuando más nos apetezca. Como decimos no todos los usuarios están viendo este huevo de pascua en sus apps de Google, pero es algo que no debería extrañarnos, ya que es normal que estos despliegues se hagan poco a poco a lo largo de los días y semanas. Pero en este caso debería ser cuestión de horas el tener acceso a este divertido y nuevo huevo de pascua de los de Mountain View. En el vídeo adjunto compartido por Jackson Cheng podemos ver de manera clara cuál es el proceso para acceder a este huevo de pascua.