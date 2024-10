La app de ChatGPT llega a Windows, aunque no de la manera que esperabas

ChatGPT sigue siendo el modelo de inteligencia artificial generativa más popular del mundo, con permiso del Gemini de Google, que está aumentando también su popularidad a pasos agigantados. La IA de OpenAI sigue expandiendo sus tentáculos, y ahora lo hace en los ordenadores con Windows, que por fin van a poder instalar la aplicación en el sistema operativo de Microsoft y así disfrutar de la experiencia completa de ChatGPT también desde su ordenador. En este caso estamos ante una versión muy demandada, que llega eso sí con una gran limitación.

Nueva app de Windows

Aunque actualmente podemos disfrutar de ChatGPT en nuestros PCs con Windows mediante la versión web, lo que ahora lanza OpenAI es una aplicación dedicada, que se puede descargar desde la propia tienda de aplicaciones de Microsoft, la Windows Store. Con ella vamos a poder hacer todo lo que esperamos de la IA en otros sistemas operativos, aunque con algunas mejoras sustanciales. Ya que de esta manera se ejecuta la IA de forma local, y es posible que podamos sacarla provecho con una mayor velocidad de la habitual.

La app de ChatGPT en la Microsoft Store | Tecnoxplora

A esta app se puede acceder más rápidamente, según ha desvelado OpenAI, pulsando de manera simultánea las teclas Alt+Espacio, de esta forma invocaremos a la IA para comenzar a chatear con ella. Eso sí, debemos ser conscientes de una importante limitación, y es que la aplicación solo la podremos descargar si contamos con una suscripción a ChatGPT Plus, o bien si contamos con versiones empresariales o educativas. Por lo que, si no estás pagando mes a mes por la ChatGPT, no vas a poder usar esta nueva versión de Windows.

La app se puede descargar también desde la tienda de Microsoft, como desde la propia pagina de OpenAI, donde se puede acceder a la descarga del paquete de instalación directamente. De esta manera la aplicación se une a la también existente versión de MacOS. Eso sí, aun así, la aplicación llega para Windows en versión de beta, por lo que todavía no es algo estable. Esto nos podría dar pie a pensar, que, en el futuro, cuando llegue la versión estable, esta pueda abrirse al resto de usuarios gratuitos de OpenAI. Aunque sería algo poco consistente con el simple hecho de dotar de más valor a la suscripción de ChatGPT Plus, que obviamente la empresa de Sam Altman quiere promocionar dándole más valor.

Habrá que comprobar hasta qué punto mejora la experiencia de uso de ChatGPT con una aplicación dedicada en el sistema operativo. Porque la realidad es que a priori, no parece muy diferente de la experiencia que nos ofrece la versión web, que actualmente es la más utilizada por razones obvias, ya que no ocupa espacio en nuestro ordenador, y además nos ofrece multitud de funcionalidades de extrema utilidad, que no nos hacen echar prácticamente nada de menos en ella. Veremos si esta versión de Windows merece tanto la pena como para pagar por la suscripción de OpenAI. Esperemos que con el paso de los meses pase a ser también gratuita.