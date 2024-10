ChatGPT: cómo dejar de compartir tus mensajes de texto y voz para entrenar a la IA

Los modelos de inteligencia artificial se nutren de la actividad de sus usuarios para seguir aprendiendo y desarrollando sus capacidades. Algo que para algunos representa una intromisión en su privacidad y genera cierto rechazo. Por lo que ahora podemos dejar de compartir nuestra experiencia con Chat GPT, te contamos cómo.

Deja de entrenar a Chat GPT con tus mensajes

Una de las apps pioneras en el uso de la inteligencia artificial fue Chat GPT, el modelo Open IA desde su lanzamiento se nutre de la experiencia de millones de usuarios en todo el mundo para seguir con su entrenamiento.

Controles de datos en Chat GPT | TecnoXplora

Cada vez que acudimos a este, ya sea a través de su web o aplicación para pedirle ayuda, estamos colaborando en su entrenamiento. Podemos realizar todo tipo de consultas a través de varios mecanismos como son las notas de voz y de texto. Sus algoritmos analizan nuestras necesidades y nos dan una respuesta. Y al hacerlo, utiliza la información que le suministramos para aprender más, acerca de nuestras preferencias, gustos y necesidades. Una relación recíproca en la que ambos obtenemos cierto beneficio. Aunque si no quieres que tu información se utilice como medio de aprendizaje, puedes hacerlos simplemente ejerciendo tu derecho a través de los controles de datos.

Desde los ajustes de la app, accede a Controles de datos.

En este apartado, encontramos dos opciones, por un lado “mejorar el modelo para todos ”, activando esta opción permitimos que nuestros contenidos se usen para mejorar los modelos de inteligencia en los que se basa Chat GPT.

Y, por otro lado, tenemos "mejorar la voz para todos", si activamos esta opción nuestros audios se usarán con el mismo fin con el de mejorar los chats de voz de forma global en todo el mundo

Si no estamos de acuerdo con hacerlo, solo tenemos de desactivar ambas opciones, de manera que nuestra preservamos la privacidad de nuestros chats y no estaremos contribuyendo a su desarrollo. Aunque siempre tendremos que tener en cuenta al tomar esta decisión es que si la mayor parte de los usuarios, deciden no colaborar en el desarrollo de los modelos, como resultado obtendremos modelos, menos inteligentes y cercanos, por lo que se perderá parte de su esencia.

Para sus desarrolladores es importante tener acceso a esta información, ya que por el momento es la única forma de que evolucione esta tecnología, que se ha hecho tan popular en los últimos tiempos. Aunque está choque de forma directa con la protección de datos. Y es por ello por el que en mucha app en las que se hace uso de esta, tenemos la opción de compartir o no nuestra experiencia.

Está en nuestra mano decir si queremos contribuir al desarrollo de la misma o mantenernos a un lado. Esperar a que sean otros los que a través de su propia experiencia ayuden a adquirir nuevos conocimientos y a desarrollar sus aptitudes. Independientemente de cuál sea nuestra decisión, podremos seguir utilizando de forma gratuita la app.