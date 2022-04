Android Auto: ya puedes enviar respuestas rápidas en WhatsApp y otros mensajes

Conducir e interactuar con otras personas lejos de nosotros es algo que llevamos haciendo años gracias a la telefonía móvil. Pero como todos sabemos, no es lo más recomendable tener relación alguna con el teléfono mientras conducimos. De ahí que tengan sentido las herramientas que se adaptan al diseño del coche para que nuestro móvil se integre en él de la forma más rápida posible. Android Auto es uno de los sistemas operativos para vehículos más populares, y hoy hemos conocido una importante novedad que muchos van a agradecer.

Llegan las respuestas rápidas

Esta función se sabía que iba a llegar, pero no exactamente cuándo. Ahora sabemos que ya es una realidad, porque los primeros usuarios están recibiendo esta importante novedad en sus vehículos. Pues bien, con esta última actualización los conductores pueden disfrutar de las respuestas rápidas. Estas se basan en respuestas de un toque, vamos, que lo único que tendremos que hacer será elegir entre unas respuestas predefinidas para responder a la persona que nos ha escrito, y de la cual hemos recibido un mensaje en nuestro móvil que estamos visualizando en nuestro teléfono.

Son los usuarios de Android Auto 7.6.1215 los que están recibiendo esta nueva funcionalidad para poder responder con un toque los mensajes que nos llegan. Estas respuestas son cortas, y se componen de dos o tres palabras, o incluso algún emoji. Estas se muestran en una ventana emergente con grandes botones para que no tengamos que estar soltando las manos del volante demasiado tiempo, sino que con un solo toque podremos realizar la respuesta. Lo interesante de esto es que Google sugiere las respuestas, por lo que no siempre son las mismas, y más o menos se adaptan al contexto del mensaje que hemos recibido, lo que es de agradecer.

No obstante, en la parte superior de la notificación y la ventana con las respuestas del mensaje podemos ver un botón con el texto “Custom Reply” que nos permite hacer una respuesta personalizada. Básicamente en ese caso se activará la respuesta de voz, por lo que podremos dictarla para responder rápidamente al remitente de esta. Como sabéis, los mensajes no se pueden escribir, ya que es un completa temeridad, de hecho, es algo que no está disponible incluso cuando el coche está aparcado. Como es lógico, el objetivo de estos sistemas es hacer más segura la interacción entre el conductor y su teléfono, sin tener que sostenerlo y manteniéndolo lejos de sus manos.

No en vano está demostrado que las distracciones al volante con el teléfono son una de las principales causas de accidentes de tráfico. Así que siempre son bienvenidas estas funcionalidades que hacen más sencillo el uso del terminal. Esta nueva función, que nos permite responder rápidamente a los mensajes, estará disponible poco a poco para todos los usuarios de este sistema operativo. Aunque como sabéis, dependerá mucho del vehículo que tengamos y la versión de nuestro Android Auto para tener antes o después las nuevas funciones, pero no debería tardar mucho.