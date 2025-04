Android Auto ya permite jugar a tus juegos favoritos en el coche

Los sistemas de info entretenimiento han cambiado radicalmente en los últimos años en los vehículos nuevos. Atrás dejamos aquellos donde el máximo atractivo estaba en sí tenía un lector de CD, o un radiocasete, para pasar a convertirse básicamente en una extensión de nuestros teléfonos móviles. Y es que estos sistemas suelen reproducir fielmente el contenido de nuestros teléfonos en sus pantallas, para lo que necesitan de un software actualizado y compatible con nuestros teléfonos. Ahora la vertiente para coches de Android se actualiza con una interesante función.

Juegos de Android en tu coche

Sí, como lo estás leyendo, una de las grandes novedades de esta actualización reside en la posibilidad de ejecutar juegos en la pantalla de tu coche con Android Auto. Obviamente, hablamos de una función que debemos utilizar cuando el coche esté detenido y estacionado, y nunca con él en movimiento, ya que la prioridad es siempre la seguridad. Pero la última versión del sistema operativo de Google nos ofrece esta interesante funcionalidad.

Y aunque en un principio se pensaba que solo la versión 14.1 de Android Auto era la que permitía jugar a estos títulos, ahora se sabe que no es exclusivo de esta, sino que también es posible jugar a determinados juegos si contamos con Android 14. Esto es importante, porque mientras la 14.1 funciona actualmente en modo beta, la versión 14 es la estable, la que se encuentra en la mayoría de coches actualmente, por lo que, si no estás en la beta, también podrás jugar con ellos. No obstante, está llegando la versión estable de la 14.1, por lo que será más fácil todavía.

Eso sí, no será el único requisito para poder jugar en tu coche, ya que necesitarás que tu teléfono cuente con Android 15 como sistema operativo, algo que no está tan extendido actualmente entre los modelos actuales, aunque en los próximos meses serán muchos más los que cuenten con ella. Un requisito más, como os decíamos, es que el coche se encuentre estacionado, de lo contrario no será posible jugar a ningún título.

Eso sí, no esperes poder instalar cualquier juego en tu coche, ya que la lista de los juegos compatibles en la actualidad con Android Auto es muy corta, e incluye los siguientes:

Farm Heroes Saga

Candy Crush Soda Saga

Angry Birds 2

Beach Buggy Racing

Obviamente, nos gustaría que fueran más, pero desde luego es un buen punto de partida para que poco a poco vayamos viendo cómo más juegos son compatibles. Todos ellos se controlan mediante la pantalla táctil de nuestro coche, por lo que su funcionamiento será igual al de nuestros smartphones, aunque con una relación de aspecto más parecida a la de una tableta.

Sin duda un aliciente más para esos días en los que por la razón que sea nos toca esperar dentro del coche a que salgan los peques del cole, a entrar a una reunión a la que hemos llegado demasiado pronto, o cualquier otra situación que nos coja con tiempo delante de la pantalla de info entretenimiento de nuestro coche.