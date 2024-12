Android 16 te permitirá desbloquear el teléfono de una manera mucho más cómoda

Bloquear nuestro teléfono es algo que todos los usuarios deberíamos tener claro que no es negociable. Los smartphones son una extensión de nuestra vida y, por tanto, también de nuestra privacidad. Por esa razón usamos diferentes métodos, desde un PIN a un bloqueo facial u mediante huella dactilar. Este último es seguramente el más extendido, y uno de los más seguros, sobre todo cuando la tecnología de lector es moderna o ultrasónica. Ahora hemos conocido que Android 16 quiere ir más allá al ofrecernos diferentes posibilidades a la hora de bloquear y desbloquear el teléfono.

Los Google Pixel 9 van a ser más sencillos de desbloquear

Es lo que hemos conocido ahora gracias a Android Authority, que ya ha podido probar una nueva funcionalidad de la última versión para desarrolladores de Android 16, la nueva actualización del sistema operativo que debería ser una realidad a finales del próximo año, y que se anunciará oficialmente el próximo mes de mayo en el Google I/O. Y en esta versión se han topado con una función genial que va a permitir usar el lector de huellas de una manera muy diferente a la habitual.

Y es que como sabéis, para poder usar el lector de huellas bajo la pantalla, normalmente es necesario que la pantalla esté encendida, de lo contrario no se detecta nunca nuestro dedo. Pero esto cambiará con la función que hemos conocido ahora en Android 16. Esta se denomina desbloqueo con huella con la pantalla apagada, y cuando la activamos permite precisamente eso. Y es que desde este medio han compartido un vídeo donde se puede comprobar cómo funciona.

Cuando activamos esta función, con la pantalla del móvil apagada, solo tenemos que colocar el dedo sobre la zona donde normalmente lo hacemos para que el teléfono se desbloquee al leer nuestra huella dactilar. Por lo que no tendremos que mover el teléfono o pulsar algún botón para que la pantalla se active y entonces nos permita acceder al teléfono mediante la identificación de la huella.

Si no es así, como se puede ver en el vídeo, por mucho que pulsemos sobre esta zona de la pantalla, no vamos a poder desbloquear el teléfono. Ahora bien, lo que parece que no vemos en el vídeo es el tradicional icono de la huella que se ve en la pantalla para orientarnos de dónde debemos pulsar.

En estos casos la pantalla está completamente apagada, y parece que hay que guiarse por nuestra intuición para poner el dedo en el lugar correspondiente, lo que no es difícil si estamos acostumbrados a usar el lector de huellas. Esta es una función experimental disponible de momento para los Google Pixel 9 que están probando ya la Android 16 DP2, la versión para desarrolladores del sistema operativo más avanzado de Google. Sin duda una forma original y sobre todo más cómoda de desbloquear el teléfono, sobre todo cuando no queremos cogerlo y tocarlo para que se active la pantalla.