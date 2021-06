Amazon Fotos: cómo ocultar imágenes en tu galería

Son muchos los usuarios que han decidido darle una oportunidad a Amazon Photos después de que el 1 de junio Google Fotos dejara de ofrecer almacenamiento gratuito ilimitado. Por lo que el servicio de Almacenamiento de Amazon se ha convertido en una alternativa gratuita para los usuarios de Amazon Prime para almacenar sus recuerdos. Este servicio de almacenamiento dispone de funciones muy interesantes como la que a continuación te contamos:

Ocultar imágenes de tu galería

Son muchas las ventajas que nos ofrecen nuestros smartphones, entre las que se encuentra llevar siempre con nosotros una cámara de fotos y vídeo en el bolsillo. Esto favorece a que en cualquier momento o situación podamos sacar una fotografía o grabar un vídeo que se guardará directamente en la galería de nuestro teléfono o en el servicio de almacenaje que tengamos seleccionado. En este caso Amazon Photos. Estos servicios nos ofrecen otras funciones aparte del almacenamiento, tales como compartir nuestros recuerdos con otras personas o poder recordarlas a través del marco de fotos de nuestras pantallas inteligentes.

Ocultando imágenes en Amazon photos | TecnoXplora

Son tantas las imágenes que almacenamos que entre esa selección es muy probable que tengamos imágenes que no queramos compartir ni que aparezcan en la selección de recuerdos que la aplicación hace para nosotros. O para que no se muestren en las pantallas. Pero tampoco queremos borrarlas por lo que si no quieres perderlas tienes la opción de ocultarlas.

Para que las fotos dejen de estar a la vista, selecciona la imagen que quieres ocultar y mantén pulsado sobre esta unos breves segundos, hasta que aparezca un menú flotante.

sobre esta unos breves segundos, hasta que aparezca un menú flotante. En este menú, pulsamos sobre "ocultar" y de este modo la imagen automáticamente deja de estas visible.

y de este modo la imagen automáticamente deja de estas visible. Aunque si queremos podemos acceder a ella o volver a hacerla visible. Para mostrar de nuevo las imágenes, pulsa en la esquina inferior derecha de la pantalla sobre “ MÁS ” para acceder a las opciones de configuración.

” para acceder a las opciones de configuración. En este menú encontramos “Fotos y vídeos ocultos ”, al entrar en esta sección encontramos todas las imágenes y vídeos que hemos ocultado con anterioridad.

”, al entrar en esta sección encontramos todas las imágenes y vídeos que hemos ocultado con anterioridad. Y del mismo modo que los hemos ocultado, podemos hacer que vuelvan de nuevo a estar visibles.

Mantén pulsado de nuevo sobre la imagen, y esta vez en el menú desplegable seleccionaremos Mostrar.

Al pulsar sobre esta opción, la imagen o el vídeo volverá de nuevo a estar visible y formará parte de recuerdos, podremos compartirla y además podremos verla de nuevo a través del marco de fotos de nuestras pantallas inteligentes, siempre y cuando este configurado de esta forma en las opciones de configuración de nuestro Echo Show, independientemente el modelo y generación que sea.

Mostrando imágenes ocultas | TecnoXplora

Esta opción nos ayuda a mantener la privacidad de nuestras fotos y recuerdos más importantes para nosotros. O simplemente para ocultar imágenes que contengan información sensible que queremos mantener a salvo de miradas indiscretas. Aunque como se trata de una aplicación que no necesita ningún tipo de acreditación por medio de contraseña o identificación biométrica, salvo la que tengas por defecto para proteger tu móvil. Si alguien tiene acceso a la contraseña de tu móvil es probable que pueda acceder a ellas.