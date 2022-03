Algunos coches están perdiendo su compatibilidad con Spotify, ¿casualidad?

Escuchar música en el móvil es algo esencial para muchos de nosotros. No concebimos conducir, sobre todo si estamos inmersos en un viaje, sin unas horas de nuestra música favorita. Y eso es algo que nos han facilitado enormemente plataformas como Spotify, que nos han permitido reproducir su música desde diferentes dispositivos de info entretenimiento integrados en distintos coches. Ahora conocemos que curiosamente muchos de estos coches están perdiendo la capacidad de reproducir contenidos en Spotify, algo que nos suena bastante sorprendente, pero que no lo sería tanto si tenemos en cuenta uno de los últimos lanzamientos de la plataforma.

¿En favor de Car Thing?

Lo que hemos conocido ahora es que varios modelos de reproductores de música integrados en diferentes coches, con equipos de marcas como JVC, Kenwood o Pioneer, han visto cómo estos han dejado de ser compatibles de la noche a la mañana con Spotify. Ya no pueden iniciar sesión en su cuenta de la aplicación de música porque en teoría sus equipos que han quedado obsoletos. Algo que desde luego no ha gustado a estos usuarios, que se sienten bastante estafados. Y las malas lenguas están barajando sus propias hipótesis, que tendrían que ver con uno de los últimos lanzamientos de la plataforma.

Spotify pone a la venta Car Thing, su reproductor de música para el coche | Spotify

Como sabéis, hace unas semanas conocíamos que Spotify lanzaba al mercado “The Car Thing” su reproductor dedicado para coches. Un dispositivo que solo se especializa en la reproducción de música y podcast desde la plataforma. Para ello, necesitamos conectar este a una red móvil, y a partir de ahí podemos seleccionar la música desde su pantalla, con un botón en forma de dial, y, en definitiva, reproducir la música sin depender de un equipo de infoentretenimiento. Por tanto, los hay que ven estos movimientos para dejar obsoletos ciertos equipos, la intención de que los usuarios de la plataforma opten por su nuevo dispositivo para escuchar música en sus coches.

Spotify Car Thing | Spotify

Que un reproductor de música para el coche deje de ser compatible es algo hasta lógico, conociendo cómo funciona la tecnología, pero lo que es raro es que este soporte deje de estar disponible incluso en autorradios que a día de hoy están a la venta. Eso es lo que ha levantado las sospechas de algunos usuarios, que piensan que Spotify podría estar limitando la compatibilidad de su aplicación para que más clientes se hagan con su primer gadget. De momento The Car Thing solo se vende en Estados Unidos, pero no debería tardar mucho tiempo en comercializarse en Europa.

Desde luego son cosas que no terminamos de entender, la corta vida o compatibilidad que tienen algunos dispositivos con plataformas tan importantes como Spotify. Lo peor de todo es que a veces esta compatibilidad puede verse limitada como consecuencia de meras estrategias comerciales, que ponen por encima los intereses de las empresas sobre los consumidores. No sabemos a ciencia cierta si esto es lo que pasa en este caso, pero podría tener mucho que ver. Veremos si esto no va a más en los próximos meses.