Así puedes descargar la app MiDNI en tu móvil Android o iPhone

Ayer el Ministerio del Interior anunciaba que el DNI virtual por fin era una realidad, y que desde hoy mismo sería posible empezar a utilizarlo. Pues bien, han transcurrido varias horas, y tras cierta confusión inicial, ya es posible descargarse esta aplicación desde las tiendas de apps más populares. Como es habitual, con los miles de apps que hay en estas tiendas, es posible que nos equivoquemos, y terminemos descargando la app que no es.

Cómo descargar la app de MiDNI

Más bien debemos decir desde dónde descargar esta app, ya que dependiendo de nuestro dispositivo tendrá que ser desde una tienda u otra, como es obvio. En el caso de que tengas un móvil Android, habrá que descargar la aplicación MiDNI desde la Play Store, desde este enlace.

Ha habido cierta confusión desde ayer, porque existía otra app en la tienda con el mismo nombre que se han descargado miles de usuarios sin darse cuenta de que no era la aplicación oficial. Esta no es fraudulenta ni mucho menos, pero no nos va a ofrecer lo que estamos buscando, que es llevar el DNI virtual en nuestro smartphone.

En el caso de tener un iPhone, nos tocará descargarnos la app de MiDNI desde la App Store, desde este enlace. Aquí tampoco hay pérdida y podremos instalarla de inmediato.

Cómo comprobar que es la aplicación original

Pues es muy sencillo, ya que más allá de criterios meramente estéticos, debemos fijarnos en quién es el editor de la aplicación. Y en este caso, para acertar debemos asegurarnos de que se trata de la Dirección General de la Policía. Si no es este el creador detrás de la aplicación, aunque tenga el mismo nombre y nos genere dudas su aspecto, hay que descartar la descarga, si lo que buscamos en realidad es contar con el nuevo DNI virtual.

La nueva app de MiDNI | Play Store

Así que no es difícil encontrar la nueva aplicación en las tiendas, ya que como avanzaba ayer el ministro Marlaska tras la conclusión del Consejo de ministros, la herramienta ha estado disponible solo unas horas después de haberse presentado.

Requisitos para tener el DNI en el móvil

Para poder contar con esta útil herramienta en nuestro teléfono y que todo funcione correctamente, debemos antes asegurarnos de que cumplimos un requisito fundamental. Y es que necesitamos que los certificados de nuestro DNI estén al día y que no estén caducados. De no ser así, no es posible introducirlo en el móvil, ya que es necesario registrar el DNI.

Esto se puede hacer desde una página del Ministerio del Interior, o bien desde uno de los puestos electrónicos habilitados en las comisarías de Policía, los mismos donde se renuevan los certificados. Una vez que los tengamos al día, podremos darnos de alta en esta web, o en estos mismos puestos de las comisarías.

Entonces será necesario solamente seguir el proceso de alta en el teléfono, que implica introducir una determinada numeración impresa en este, y también tenerlo de forma física a mano, para el emparejamiento con el terminal.