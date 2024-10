Hoy votaremos 'Arusoros de la semana'. Estas son las opciones:

Bebé. Cambiazo: bebé por perro. Estos padres están durmiendo en la cama con su hijo. El niño se despierta y marcha gateando, momento que aprovecha el perro para sustituirle. Cuando la madre se da cuenta de que el pequeño no está, se lleva un buen susto hasta que encuentran al niño en la camita de su mascota.

Policía. Un policía de la India abofetea a los motociclistas. Un policía de Jeypore, en la India, se ha visto tan sobrepasado regulando el tráfico durante las inundaciones, que ha comenzado a sacudir bofetones a los motociclistas que pasaban por su lado.

Euro. Agua a un euro. Esta mujer vende agua y refrescos mientras pasea un carro de la compra por las calles de la ciudad. Sentada en su silla informa a todo pulmón de la oferta del día: el agua a un euro.

Lancha. Un hombre se resbala andando por una lancha y se cae por la borda. Durante una jornada de navegación en Italia, un hombre quiere saltar al agua y para hacerlo salta sobre el flotador para coger impulso. Pero para su desgracia, resbala y cae estrepitosamente al agua de una manera muy ridícula.

Pértiga. El salto con pértiga sale de la peor manera. Atención al guarrazo que se ha llevado este chico al realizar un salto con pértiga. No solo no consigue superar la barra sino que cae justo en el sitio donde no hay colchoneta.

Motorista. Un motorista cae por estar mirando a una mujer. Un motorista circula entretenido por una carretera, mirando a una mujer. Pero el conductor no se percata de una zona en obras, y cae en un socavón.

Entreno. Entrena en casa pero acaba mal. El tipo que tenemos en imagen ha decidido entrenar en casa para quemar grasa. El ejercicio aeróbico no sale bien y se acaba comiendo la tabla de madera.

Atropello. Peor que en los Sanfermines. Este es el momento en que un coche aparece a toda velocidad (y sin control), llevándose por delante a un hombre, a cual toro en los Sanfermines. El coche lanza por los aires al hombre, y termina chocando contra la pared.

Majorette. Así acaba la actuación de la majorette. Esta experimentada majorette se graba haciendo una exhibición para sus seguidores. Tras varias muestras de su control con el bastón se viene muy arriba y cuando va a coger el móvil para ver el fantástico resultado se tropieza protagonizando una aparatosa caída.

Loro. El loro insulta al perro. Este perro está molestando al loro. Cuando el pájaro se cansa de que el perro le esté persiguiendo y molestando decide empezar a insultar.